Volkswagen показал новый седан Lamando (фото)

Volkswagen рассекретила Lamando второго поколения. Модель, выпускаемая в Китае с 2014 года, впервые серьезно преобразилась снаружи и внутри, получив совсем непривычную для немецкой марки внешность и еще более спортивный имидж.
Также автомобиль сменил тип кузова, перебрался на новую платформу и обзавелся приставкой L к имени. Производить Lamando L по-прежнему будут на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen, а продавать – только в Китае.
Сменив поколение, седан Lamando стал лифтбеком с покатой крышей и обзавелся нехарактерным для Volkswagen агрессивным «лицом» с широкой решеткой радиатора и оптикой на манер электрокаров ID, соединенной тонкой линией. Еще одна особенность «второго» Lamando – безрамочные двери.
Лифтбек перебрался на модульную архитектуру MQB Evo, которую делит с Golf и Octavia, со стойками типа McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. В длину модель выросла на 169 миллиметров – до 4784 миллиметров, но недотянула до китайского Arteon длиной 4866 миллиметров. Ширина и высота Lamando L – 1831 и 1469 миллиметров соответственно, размерность колесных дисков варьируется от 16 до 18 дюймов.
В салоне имеется еще одно непривычное для глобального Volkswagen решение – единый кластер мультимедийной системы и цифровой приборной панели. В список оснащения также включены люк на крыше, электропривод передних сидений, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран и камера заднего вида.
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