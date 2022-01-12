Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых создателей контента на YouTube

В период пандемии YouTube пережил настоящий период бума, поскольку огромное количество людей по всему миру вынужденно оставалось дома, а производство фильмов и телесериалов сильно застопорилось. Согласно информации YouTube, в настоящее время пользователи платформы ежедневно просматривают миллиард часов видеоконтента.
В первой тройке наиболее высокооплачиваемых ютуберов профессиональный боксёр, игрок в Minecraft и 23 летний американский филантроп. Как пишет издание Forbes, в совокупности 10 наиболее высокооплачиваемых ютуберов заработали по оценке Forbes 300 миллионов долларов.
Джимми Дональдсон, 23-летний американский ютубер и филантроп, более известный как MrBeast, стал самым высокооплачиваемым создателем контента для YouTube по итогам 2021 года.
Благодаря тщательно продуманным трюкам и крупным денежным розыгрышам Дональдсон сумел сгенерировать более 10 миллиардов просмотров на платформе обмена видеоконтентом, что принесло ему около 54 миллионов долларов (47.2 миллиона евро).
Таким образом, MrBeast сумел обойти в рейтинге 10-летнего обозревателя игр и игрушек Райана Каджи, который на протяжении двух последних лет возглавлял ежегодный рейтинг наиболее успешных ютуберов со своим брендом «Ryan’s World». В этом году Райан оказался на 7 месте в рейтинге.
На втором месте в рейтинге оказался Джейк Пол (Jake Paul) – профессиональный боксёр и звезда социальных медиа, и это стало его первым попаданием в верхнюю десятку с 2018 года. Его брат Logan также прорвался в десятку – впервые с 2017 года.
Десятка наиболее высокооплачиваемых создателей контента для YouTube:
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