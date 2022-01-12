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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых создателей контента на YouTube

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых создателей контента на YouTube

В период пандемии YouTube пережил настоящий период бума, поскольку огромное количество людей по всему миру вынужденно оставалось дома, а производство фильмов и телесериалов сильно застопорилось. Согласно информации YouTube, в настоящее время пользователи платформы ежедневно просматривают миллиард часов видеоконтента.

В первой тройке наиболее высокооплачиваемых ютуберов профессиональный боксёр, игрок в Minecraft и 23 летний американский филантроп. Как пишет издание Forbes, в совокупности 10 наиболее высокооплачиваемых ютуберов заработали по оценке Forbes 300 миллионов долларов.

Джимми Дональдсон, 23-летний американский ютубер и филантроп, более известный как MrBeast, стал самым высокооплачиваемым создателем контента для YouTube по итогам 2021 года.

Благодаря тщательно продуманным трюкам и крупным денежным розыгрышам Дональдсон сумел сгенерировать более 10 миллиардов просмотров на платформе обмена видеоконтентом, что принесло ему около 54 миллионов долларов (47.2 миллиона евро).

Таким образом, MrBeast сумел обойти в рейтинге 10-летнего обозревателя игр и игрушек Райана Каджи, который на протяжении двух последних лет возглавлял ежегодный рейтинг наиболее успешных ютуберов со своим брендом «Ryan’s World». В этом году Райан оказался на 7 месте в рейтинге.

На втором месте в рейтинге оказался Джейк Пол (Jake Paul) – профессиональный боксёр и звезда социальных медиа, и это стало его первым попаданием в верхнюю десятку с 2018 года. Его брат Logan также прорвался в десятку – впервые с 2017 года.

Десятка наиболее высокооплачиваемых создателей контента для YouTube:

  • MrBeast;
  • Jake Paul;
  • Markiplier;
  • Rhett and Link;
  • Unspeakable;
  • Nastya;
  • Ryan Kaji;
  • Dude Perfect;
  • Logan Paul;
  • Preston Arsement.
По материалам mediasat
  • i

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