Исследование показало, почему гибридные автомобили опаснее электрокаров

Гибридные модели автомобилей оказались наиболее склонными к возгоранию, тогда как электромобили имеют наименьший риск возгорания.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании AutoinsuranceEZ.
Специалисты компании собрали данные Национального совета по безопасности на транспорте, Бюро статистики транспорта и сведений об отзыве на правительственном портале recalls.gov. После этого специалисты обнаружили, что в 2021 году в США было всего 52 пожара электромобилей. За этот же период был зарегистрирован 16 051 пожар гибридных моделей авто.
Уровень пожаров на 100 000 проданных автомобилей составляет 1 529,9 для автомобилей внутреннего сгорания, меньше, чем 3 474,5 на 100 000 продаж транспортных средств, которые наблюдаются у гибридов. Между тем, электрические транспортные средства имеют наименьшую вероятность загораться, поскольку сообщалось лишь о 25,1 на 100 000 реализованных ТС.
Напомним, ранее сообщалось, что дальность хода электрокаров сильно сокращается вследствие сильных морозов.
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