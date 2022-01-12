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Банки выдали 82,5 млрд грн по кредитам под «5-7-9%»

Банки выдали 82,5 млрд грн по кредитам под «5-7-9%»

На прошлой неделе микро-, малый и средний бизнес получил 470 займов на 683 млн грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%».

По данным Минэкономики, в общей сложности с начала старта программы банки выдали 32 561 заем на 82,5 млрд грн.

Из них 23,2 млрд грн выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов, 10 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 49 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов.

Самые активные участники программы – представители сельского хозяйства (43%), торговли и производства (27%) и промышленной переработки (17%). По региональной классификации в лидерах Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Одесская области и Киев.

Сегодня заем в рамках программы можно получить у Ощадбанка, Укргазбанка, Приватбанка, Укрэксимбанка, Банка Львов, ПУМБ, Альянс Банка, Кредобанка, Банка Восток, Райффайзен Банка, ОТП Банка, Таскомбанка, Альфа-Банка Глобус Банка, Мегабанка, МТБ Банка, Поликомбанка, Креди Агриколь Банк, Кредитвест Банк, КИБ, АП Банка, банка «Украинский капитал», ПроКредит Банка Аккордбанка, Асвио Банка, Пиреус Банка, банка “Металлург”, банка «Пивденный», Радабанка, Банка Кредит Днепр, МИБ, Правэкс Банка, Укрсиббанка, Кристаллбанка, Скай Банка, Альтбанка, Полтава-банка, Мотор-Банка, РВС Банка и Банка инвестиций и сбережений.

По материалам Финансовый клуб
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