ФГВФЛ в прошлом году продал активы банков на 2,4 млрд грн

По итогам 2021 года поступления от продажи активов обанкротившихся банков составили около 2,4 млрд грн.
По данным ФГВФЛ, в целом поступления средств в ликвидируемые банки составили около 2,8 млрд грн.
Эта сумма включает средства от продажи активов и аренды имущества банков, погашения кредитов и ценных бумаг. Поступления от продажи активов банков по состоянию на 1 января составили около 2,4 млрд грн.
В прошлом году Фонд гарантирования вкладов провел более 4500 открытых электронных аукционов в системе Prozorro.Продажи. Из них более 300 аукционов были результативными с общей суммой реализации лотов 2,26 млрд грн. Также один лот было продан через торговую систему международного советника ООО «Ексіто Партнерс и Коэн Украина» за 148 млн грн.
Самым результативным стал II квартал, когда сумма реализации лотов составила 1,4 млрд грн. В этот период состоялись успешные аукционы по продаже:
• земельного участка Родовид Банка площадью 113,5298 га в Киеве на улице Озерной – за 370 млн грн;
• главного офиса Родовид Банка общей площадью 6077,1 кв. м на столичном Подоле – за 280,6 млн грн;
• пула кредитов юрлиц, выданных банком «Финансовая инициатива« (часть из них в залоге НБУ) – за 148 млн грн;
• актива Мисто Банка – здания гостиницы «Виктория» в Одессе – за 139,3 млн грн.
Самые успешные аукционы 2021 года по уровню конверсии – по продаже недвижимого имущества, в частности:
• головного офиса ВТБ Банка площадью 5 975,3 кв. м вместе с земельным участком площадью 0,1155 га в Киеве на улице Пушкинской – за 294,3 млн грн (конверсия 110%).
Все средства от продажи активов ФГВФЛ направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Укрнафте» Коломойского простили еще 394 миллиона гривен налогового долгаВчера, 15:15 - 1436 6
За 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллионВчера, 11:02 - 3226 6
Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:03 - 5965 5
Исследование показало, почему гибридные автомобили опаснее электрокаров6 ч. назад - 737 2
Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines временно отменила все рейсыВчера, 14:30 - 462 2
Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:03 - 5965 5
За 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллионВчера, 11:02 - 3226 6
Wizz Air устроил однодневную распродажу: билеты из Украины от 5 евроВчера, 12:02 - 2922
Почему доллар растет: прогнозы для УкраиныВчера, 21:02 - 2740
Метро на Виноградарь в Киеве: что происходит со строительствомВчера, 10:35 - 2423
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникВчера, 10:43 - 140
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 394 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1335 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 776 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1954 4