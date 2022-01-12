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ФГВФЛ в прошлом году продал активы банков на 2,4 млрд грн

ФГВФЛ в прошлом году продал активы банков на 2,4 млрд грн

По итогам 2021 года поступления от продажи активов обанкротившихся банков составили около 2,4 млрд грн.

По данным ФГВФЛ, в целом поступления средств в ликвидируемые банки составили около 2,8 млрд грн.

Эта сумма включает средства от продажи активов и аренды имущества банков, погашения кредитов и ценных бумаг. Поступления от продажи активов банков по состоянию на 1 января составили около 2,4 млрд грн.

В прошлом году Фонд гарантирования вкладов провел более 4500 открытых электронных аукционов в системе Prozorro.Продажи. Из них более 300 аукционов были результативными с общей суммой реализации лотов 2,26 млрд грн. Также один лот было продан через торговую систему международного советника ООО «Ексіто Партнерс и Коэн Украина» за 148 млн грн.

Самым результативным стал II квартал, когда сумма реализации лотов составила 1,4 млрд грн. В этот период состоялись успешные аукционы по продаже:

• земельного участка Родовид Банка площадью 113,5298 га в Киеве на улице Озерной – за 370 млн грн;

• главного офиса Родовид Банка общей площадью 6077,1 кв. м на столичном Подоле – за 280,6 млн грн;

  • пула активов банка «Финансы и Кредит« и Дельта Банка, в состав которого вошли права требования по кредитам юридических лиц – часть из них в залоге НБУ) – за 269,1 млн грн;

• пула кредитов юрлиц, выданных банком «Финансовая инициатива« (часть из них в залоге НБУ) – за 148 млн грн;

• актива Мисто Банка – здания гостиницы «Виктория» в Одессе – за 139,3 млн грн.

Самые успешные аукционы 2021 года по уровню конверсии – по продаже недвижимого имущества, в частности:

  • офисного помещения Мисто банка общей площадью 2 512,6 кв. м в Киеве в переулке Несторовском – за 82,9 млн грн (конверсия 101%);
  • 5 паркомест – активов Мисто банка в столице – за 2,9 млн грн (конверсия 169%);

• головного офиса ВТБ Банка площадью 5 975,3 кв. м вместе с земельным участком площадью 0,1155 га в Киеве на улице Пушкинской – за 294,3 млн грн (конверсия 110%).

Все средства от продажи активов ФГВФЛ направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.

По материалам Финансовый клуб
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