«Укрнафте» Коломойского простили еще 394 миллиона гривен налогового долга

Окружной административный суд Киева отменил налоговые штрафы «Укрнафты» олигарха Игоря Коломойского в размере 394 млн грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, обнародованное в Едином государственном реестре судебных решений.
Исходя из текста решения, речь идет о неуплате обязательств по НДС за период 2019 года.
По данным издания FinBalance, отмену налоговых штрафов суд мотивировал противоправными действиями инспекторов налоговой службы, которые выписывали постановления о штрафных санкциях.
Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение 30 дней.
Напомним, в ноябре 2021 суд отменил уплату «Укрнафтой» Коломойского антимонопольного штрафа в размере 4,7 млрд грн.
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