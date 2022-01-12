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Louis Vuitton выпустила умные часы класса люкс за $3300 (фото)

Louis Vuitton выпустила умные часы класса люкс за $3300 (фото)

Французский дом моды Louis Vuitton, специализирующийся на выпуске продуктов класса «люкс», начал продажи умных наручных часов под названием Tambour Horizon Light Up. Гаджет предлагается по цене от 3300 долларов США.

Устройство выполнено в корпусе из нержавеющей стали, а спереди и сзади располагается сапфировое стекло. Применён круглый сенсорный дисплей AMOLED размером 1,2 дюйма с разрешением 390 × 390 пикселей. В правой части корпуса располагаются физические органы управления.

Аппаратной основой служит платформа Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Чип содержит четыре вычислительных ядра Arm Cortex A53 с тактовой частотой до 1,7 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 504.

Часы несут на борту 1 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 8 Гбайт. Благодаря герметичному исполнению устройство не боится погружений под воду на глубину до 30 метров.

На гаджете применяется проприетарная операционная система Louis Vuitton. В набор сенсоров входит оптический датчик частоты сердечных сокращений. Само собой, новинка способна отслеживать такие стандартные показатели, как количество сделанных шагов, потраченные калории и пр. Заряда аккумуляторной батареи хватит на один день работы устройства.

По материалам 3dnews.ru
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