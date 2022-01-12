Названа цена будущей гарнитуры смешанной реальности от Apple

Марк Гурман, известный инсайдер и журналист, поделился некоторыми интересными подробностями о первой гарнитуре смешанной реальности Applе. В частности, он раскрыл будущие цену и название устройства.

Гурман сначала утверждал, что гарнитура Apple с поддержкой AR/VR будет дорогой, но точные цифры он никогда не указывал, хотя многие другие аналитики предполагали, что стоимость продукта составит около $3000. Теперь главный инсайдер из Bloomberg заявил, что внутри компании обсуждаются цены выше $2000. Скорее всего, столь высокий прайс обоснован некоторыми технологиями, которые разрабатывались аж с 2015 года – Apple нужно окупить исследования и разработку устройства.

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Кроме того, гарнитура Apple, скорее всего, получит чип M1 Pro, который дебютировал этой осенью в 14- и 16-дюймовых MacBook Pro. Такая мощность необходима для работы двух дисплеев со сверхвысоким разрешением 8K, с учетом диоптрии сменных линз, отпускаемых по рецепту офтальмолога, и современными аудиотехнологиями.

Напомним, новый гаджет будет ориентирован на игры, потребление медиаконтента и общение – Apple не стремится заменить виртуальной реальностью обычную жизнь и тем более не планирует выстраивать метавселенную по примеру Facebook.

В своей рассылке Марк Гурман также предположил несколько возможных названий гарнитуры Apple:

Apple Vision – наиболее реалистичное название гаджета, поскольку “Vision” (видение) звучит футуристично и не ссылается на какую-либо конкретную технологию или функцию;

Apple Reality – такое название сможет отобразить смесь виртуальной и дополненной реальности в одном гаджете. Такое название может подойти как для первой гарнитуры компании, так и для очков дополненной реальности, которые выйдут через 5-7 лет. Apple могла бы назвать первую гарнитуру Apple Reality, а очки – Apple Reality Glasses;

Apple Sight/iSight – ссылка на легендарную веб-камеру iSight 15-летней давности. К сожалению, Apple отказалась от использования “i” в новых продуктах, так что, возможно, компания назовет гаджет просто Apple Sight.

Среди других возможных вариантов Гурман отмечает Apple Lens или Apple Goggles.

Ожидается, что Apple представит гарнитуру в июне во время WWDC 2022, но недавно появилась информация, что анонс может задержаться до 2023 года.