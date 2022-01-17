Когда выгоднее всего покупать авиабилеты (результаты исследования)

Основываясь на результатах исследования, стоимость билетов зависит как от того, насколько предварительно вы бронируете билеты, так и от дня недели, в который вы делаете покупку.

Эксперты отмечают, что доля международных рейсов, забронированных за 9 и более недель, увеличилась в среднем с 40% в 2019 году до 45% в 2020 году и 50% в 2021 году. Таким образом, туристам, скорее всего, потребуется забронировать билеты заранее, чтобы получить более низкие цены.

Результаты исследования также показали, что лучший день недели для бронирования как внутренних, так и международных рейсов – воскресенье. Покупая билеты в этот день недели, можно сэкономить до 15% на международных рейсах.

Когда выгоднее всего путешествовать:

день недели. Согласно исследованию, идеальный день для начала поездки – пятница, когда туристы могут сэкономить примерно 10%. При этом Expedia предупреждает, что путешественникам следует избегать поездок во вторник и среду, когда расходы могут быть выше;

месяц. По мнению экспертов, для международных рейсов самым выгодным месяцем является сентябрь, когда можно сэкономить почти 40% по сравнению с рейсами в декабре.

Наблюдения и прогнозы на 2022. Эксперты отмечают, что на протяжении всей пандемии COVID-19 постоянно меняющиеся ограничения на поездки приводили к тому, что спрос на авиабилеты резко падал.

Как следствие цены сначала выросли, а потом упали. Летом 2021 года, когда международный туризм стал оживать в результате массовой вакцинации, цены на билеты начали нормализоваться до докарантинного уровня. Тем не менее, по состоянию на начало января 2022 года, цены все еще остаются в среднем на 15% ниже, чем в 2019 году.

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Эксперты из Airlines Reporting Corporation надеются, что несмотря на карантинные ограничения в связи с ростом количества случаев заражения штаммом коронавируса Омикрон, 2022 год будет гораздо более успешным для поездок за границу, чем два предыдущих.