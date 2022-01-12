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Тростянецкий спиртовой завод повторно выставили на продажу

Тростянецкий спиртовой завод повторно выставили на продажу

Фонд государственного имущества Украины повторно выставил на торги государственное предприятие «Тростянецкий спиртовой завод» в Винницкой области, со стартовой ценой 44 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества Украины.

«Предметом деятельности является производство и реализация спирта этилового ректифицированного и прочее. В состав единого имущественного комплекса входят 67 единиц недвижимого имущества (здания и сооружения)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стартовая цена объекта малой приватизации — 44 млн грн. Единый имущественный комплекс предприятия будут продавать на аукционе 3 февраля сообщает портал Prozorro.Продажи.

Согласно условиям продажи, покупатель Тростянецкого спиртзавода обязан обеспечить сохранение основного вида деятельности предприятия в течение 1 года. Кроме того, не допускается увольнение работников завода по инициативе покупателя или уполномоченного им органа в течение 6 месяцев.

Предприятие расположено в поселке Тростянец Гайсинского района.

Как сообщалось, первый аукцион по продаже ГП «Тростянецкий спиртовой завод» был назначен на 26 ноября 2021 года, но торги не состоялись.

Согласно данным Винницкой ОГА, по состоянию на 15 января в Винницкой области продано 4 объекта спиртовой отрасли, в Государственный бюджет направлено 127,9 млн грн.

В 2022 году ФГИУ запланировал приватизацию еще 6 спиртзаводов, расположенных в Винницкой области.

По материалам Укринформ
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