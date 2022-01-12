В Британии сократили период самоизоляции из-за коронавируса

В Британии сократили срок самоизоляции из-за коронавируса. Теперь люди могут выйти из изоляции через пять полных дней.
Изменения вступили в силу с понедельника, 17 января. Они действуют для жителей, если отрицательный результат теста будет подтвержден на пятый и шестой дни.
Такая мера была вынужденной, чтобы помочь решить проблему нехватки кадров в государственных службах, позволив людям вернуться к работе раньше.
Правительство заявило, что исследование показало, что от 20% до 30% людей все еще заразны к шестому дню. Однако процент снижается, если два теста показывают отрицательный результат, а изоляция заканчивается на шестой день.
«Это сбалансированный и пропорциональный подход к восстановлению дополнительных свобод и снижению нагрузки на основные общественные службы в зимний период. Крайне важно, чтобы люди прекратили самоизоляцию только после двух отрицательных тестов, чтобы убедиться, что они не заразны», — сказал министр здравоохранения Саджид Джавид.
Министерство здравоохранения заявило, что период самоизоляции по умолчанию остается 10-дневным, и что люди могут закончить его досрочно, только если они получат два отрицательных результата в последующие дни.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине самая большая доля пользователей криптовалют в миреПозавчера, 19:40 - 4316 7
За 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллионВчера, 11:02 - 2703 6
«Укрнафте» Коломойского простили еще 394 миллиона гривен налогового долгаВчера, 15:15 - 1090 5
Предельные сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах гражданВчера, 09:03 - 5603 5
Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:03 - 4913 3
Предельные сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах гражданВчера, 09:03 - 5603 5
Страховой стаж: как работнику проверить его самостоятельноВчера, 08:01 - 5391 2
Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:03 - 4913 3
Wizz Air устроил однодневную распродажу: билеты из Украины от 5 евроВчера, 12:02 - 2740
За 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллионВчера, 11:02 - 2703 6
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникВчера, 10:43 - 112
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 383 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1302 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 759 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1920 4