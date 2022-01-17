Как взыскать алименты с родителей, живущих за границей

В Украине родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Не является основанием для освобождения от такой обязанности то, что один из родителей проживает в другой стране.

Об этом Finance.ua узнал подробности в Минюсте.

Украина – участник ряда двусторонних и многосторонних международных договоров, которые позволяют решать вопросы взыскания алиментов. Украина ратифицировала Конвенцию о взыскании алиментов за рубежом. Процедура их взыскания определена в Инструкции о выполнении в Украине Конвенции.

Чтобы взыскать алименты с человека, проживающего за границей, граждане Украины могут обратиться в компетентный орган иностранной страны, где проживает должник:

или с ходатайством о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения суда Украины о взыскании алиментов (если вопрос о взыскании алиментов решался в Украине, и есть решение суда);

или с заявлением об установлении решения по алиментам.

Инструкция, как добиться алиментов, если ответчик находится за границей, на основании решения суда Украины

Шаг 1. Получить решение суда Украины о взыскании алиментов

Тот из родителей, с кем живет ребенок, имеет право обратиться в суд с соответствующим иском. И уже с решением суда Украины о взыскании алиментов взыскатель может обращаться в компетентный орган (суд) иностранного государства.

Шаг 2. Обратиться в компетентный орган (суд) иностранного государства с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины

Ходатайство должно содержать:

▪️ полное имя ответчика (должника);

▪️ его дату рождения;

▪️ гражданство;

▪️ адрес проживания ответчика (должника) в течение последних пяти лет (насколько это известно истцу (взыскателю));

▪️ род занятий и место работы должника;

▪️ фотокарточку (по возможности);

▪️ имеются сведения о финансовых и семейных обстоятельствах должника, в том числе информация об имуществе, которое ему принадлежит;

▪️ любая другая информация, которая может способствовать установлению местонахождения должника или выполнению ходатайства, или которая определена соответствующей договорной стороной в качестве необходимой.

Ходатайство направляется в Министерство юстиции Украины через территориальное управление юстиции.

Шаг 3 Добавить необходимые документы к ходатайству

К ходатайству прилагаются надлежащим образом оформленные судом, вынесшим решение, следующие документы:

копия судебного решения;

справка о том, что решение вступило в законную силу;

справка о частичном выполнении или невыполнении решения на территории Украины;

справка о том, что ответчик был надлежащим образом извещен о дне судебного заседания, и копии документов, подтверждающих это, если ответчик не принимал участия в судебном заседании;

копия протокола судебного заседания (или журнала судебного заседания), в ходе которого дело о взыскании алиментов было рассмотрено по существу;

фотокарточка взыскателя.

Ходатайства и документы, которые к нему прилагаются, предоставляются на украинском языке вместе с переводом на официальный язык договорной стороны, на территории которой предлагается осуществить признание и выполнение решения.

Решение по этому вопросу принимается в течение 1 месяца со дня его поступления. Этот срок может составлять более одного месяца, если для обращения за границу нужно получить дополнительную информацию или документы и принять другие меры для надлежащего оформления ходатайства.

Ходатайство возвращается истцу в случае, если оно не соответствует требованиям Конвенции и инструкции, с разъяснением причин возврата. О ходе и результатах рассмотрения ходатайства о признании и исполнении решения о взыскании алиментов Министерство юстиции Украины письменно уведомляет истца.

Шаг 4 Учесть языковые особенности оформления документов

Документы, направляемые из Украины и составленные на украинском языке, должны быть переведены на официальный язык запрашиваемого договорного государства или другой язык, который такое государство определило как приемлемый для всей своей территории или той ее части, на которой проживает должник.

На основании конвенций, нотариально заверенный перевод не требуется. Достаточно, если перевод официально заверен переводчиком или бюро переводов. Требование консульской легализации или заверения документов апостилем также не применяется к документам в соответствии с конвенциями.