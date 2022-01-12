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Американский производитель чипов Qualcomm покупает украинскую компанию

Американский производитель чипов Qualcomm покупает украинскую компанию

Американская компания Qualcomm, производитель чипов, софта и сервисов, купила украинский стартап Augmented Pixels.

Об этом сообщает ain.ua.

Сумма сделки не сообщается.

За время существования стартап привлек около 7 млн долларов инвестиций. Последний раунд на 2 млн долларов Augmented Pixels привлек в феврале 2021 года. В целом среди инвесторов – AVentures Capital, ICU, основатель Ciklum Торбен Майгаард, The Hive и Steltec Capital.

У Augmented Pixels есть офисы в США и Украине, в частности, в Киеве и Одессе.

В Qualcomm официально покупку стартапа пока никак не комментируют.

Издание предполагает, что технологии и экспертиза Augmented Pixels Qualcomm позволит быстрее развивать собственное направление под названием Extended Reality – так в компании называют сферы Mixed Reality, Virtual Reality и Augmented Reality.

Один из активных инвесторов рассказал, что Augmented Pixels могли купить из-за их команды, чтобы ускорить расширение собственной команды XR направления, и получить экспертизу на рынке.

Собеседники издания утверждают, что максимальный порог суммы сделки находится в пределах 20-30 млн долларов, но не более 50 млн долларов.

Фото: overclockers.ru

По материалам Економічна Правда
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