Американский производитель чипов Qualcomm покупает украинскую компанию

Американская компания Qualcomm, производитель чипов, софта и сервисов, купила украинский стартап Augmented Pixels.
Об этом сообщает ain.ua.
Сумма сделки не сообщается.
За время существования стартап привлек около 7 млн долларов инвестиций. Последний раунд на 2 млн долларов Augmented Pixels привлек в феврале 2021 года. В целом среди инвесторов – AVentures Capital, ICU, основатель Ciklum Торбен Майгаард, The Hive и Steltec Capital.
У Augmented Pixels есть офисы в США и Украине, в частности, в Киеве и Одессе.
В Qualcomm официально покупку стартапа пока никак не комментируют.
Издание предполагает, что технологии и экспертиза Augmented Pixels Qualcomm позволит быстрее развивать собственное направление под названием Extended Reality – так в компании называют сферы Mixed Reality, Virtual Reality и Augmented Reality.
Один из активных инвесторов рассказал, что Augmented Pixels могли купить из-за их команды, чтобы ускорить расширение собственной команды XR направления, и получить экспертизу на рынке.
Собеседники издания утверждают, что максимальный порог суммы сделки находится в пределах 20-30 млн долларов, но не более 50 млн долларов.
Фото: overclockers.ru
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