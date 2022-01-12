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От кибератаки не пострадал реестр транспортного страхового бюро – регулятор

От кибератаки не пострадал реестр транспортного страхового бюро – регулятор

В результате кибератаки в пятницу был потерян ряд внешних информационных ресурсов Моторного страхового бюро, однако не был поврежден реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев.

Об этом сообщило Госспецсвязи.

«Удалось установить, что в результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ.
Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден. Уже в ближайшее время он должен возобновить свою работу, для чего специалисты МТСБУ разворачивают новую „чистую“ информационную инфраструктуру».

Вместе с тем, в Госспецсвязи заявили, что еще рано связывать с основной кибератакой единичные случаи активности вредоносного программного обеспечения, замаскированного под «шифровальщика», о которых ранее заявляли в Microsoft.

«Команда специалистов CERT-UA обрабатывает информацию Центра анализа угроз Microsoft (MSTIC) относительно использования злоумышленниками для атаки на отдельные государственные информационные ресурсы вредоносного программного обеспечения, замаскированное под «шифровальщика», но имеет деструктивный характер, — сказано в сообщении.

«В течение пятницы действительно были зафиксированы единичные случаи активности подобного программного обеспечения, однако связывать их с основной кибератакой — не время. О результатах исследования будет сообщено сразу после завершения анализа соответствующих технических данных».

По материалам Економічна Правда
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