0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 134 0

ТОП-5 стран, граждане которых тратят в Украине больше всего денег

ТОП-5 стран, граждане которых тратят в Украине больше всего денег

В 2021 году больше всего денег потратили в Украине туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

Самые большие суммы за время путешествия по Украине оставляли граждане Объединенных Арабских Эмиратов. В среднем они тратят 2220 долларов на человека.

Туристы из Саудовской Аравии и Омана выделяют на путешествие для одного человека около 1500 долларов. Это меньше, чем тратят граждане ОАЭ, но больше, чем обычно оставляют туристы из других, привычных для Украины стран, отметила Олеськив.

В среднем граждане Канады тратят во время путешествия по Украине 1250 долларов на человека, США — 1125 долларов.

“В среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней, тратя 929 долларов США”, — подытожила глава Гостуризма.

Она добавила, что за первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 миллионов иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%. Годовой показатель подсчитают позже.

Ранее Олеськив сообщала, что ведомство совместно с общественными союзами организовало промотуры для саудовских туроператоров, которые и промотировали нашу страну с такой позиции, которая бы заинтересовала непосредственно их сограждан.

Граждане из других стран также вскоре могут начать чаще ездить в Украину. После того как популярное британское издание The Independent включило Одессу в список лучших городов для путешествий в 2022 году , с 27 марта Wizz Air запустит прямые рейсы из Лондона в Одессу.

Таким образом вполне вероятно, что этим летом мы увидим много британцев на черноморском курорте.

Преимуществами Одессы туристические эксперты назвали отличную архитектуру XIX века, богатое историческое наследие, расположение на берегу моря, пляж Аркадия, удобное и самое дешевое в Европе транспортное сообщение аэропорта с центром города и возможность путешествовать в Украину без виз. Также британцы считают выгодными цены на проживание в одесских гостиницах.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.