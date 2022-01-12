Новейшая технология Secretum – приложение для обмена данными через блокчейн-сеть Solana

Существуют децентрализованные приложения, которые позволяют безопасно обмениваться сообщениями и файлами.

Социальные сети постоянно сталкиваются с глобальными проблемами. Например, 4 октября временно не работали Facebook, WhatsApp, Instagram (как мобильные приложения, так и сайты). Затем на сбои стали жаловаться пользователи Twitter, Telegram, TikTok, сервисов Google и Amazon. И это самый крупный, но не единичный случай.

Другой серьезный недостаток соцсетей – утечки данных. На прошлой неделе Facebook обвинила гражданина Украины в том, что он украл и продавал на хакерском ресурсе личные данные 178 млн пользователей соцсети. Злоумышленник воспользовался функцией Contact Importer, которая ранее уже привела к краже личных данных 533 млн пользователей сервиса. После последнего случая функция была удалена.

Несмотря на это соцсети крайне популярны – их использует свыше 3,6 млрд человек по всему миру. Лидерами в этой области являются WhatsApp и его улучшенная версия Telegram, которая поддерживает сквозное шифрование и секретные чаты. Однако оба сервиса страдают от взломов, утечек и сбоев.

Решение проблемы

Эти проблемы могут быть решены за счет использования технологии блокчейн. Распределенный реестр позволяет обеспечить безопасность и конфиденциальность обмена сообщениями. Например, на платформе Solana было создано приложение Secretum, основными преимуществами которого являются:

анонимная регистрация;

сквозное шифрование;

отсутствие сбора данных платформы и сторонних данных.

Общение с другими пользователями может происходить с помощью адреса кошелька, приложение поддерживает не только обмен текстовыми сообщениями, но и аудио, а также видео. Сообщения не проходят модерацию, за счет чего сохраняется конфиденциальность. Помимо этого Secretum позволяет пользователям создавать каналы, в которых можно общаться с сообществом и потенциальными инвесторами.

Криптобиржи зачастую взламываются хакерами, а убытки составляют десятки миллионов долларов. В августе 2021 года злоумышленнику удалось получить доступ к “горячим” кошелькам японской торговой площадки Liquid, в результате были похищены средства на сумму свыше $80 млн.

P2P-сервисы решают эту проблему, поскольку не хранят криптовалюту клиентов. Средства переводятся с кошелька покупателя на кошелек продавца, минуя третью сторону. При этом зачастую пользователю не нужно указывать личные данные, что позволяет избежать риска утечек и сохранить конфиденциальность.

В Telegram существуют криптообменники, большинство из них небезопасны и не могут гарантировать сохранность средств пользователя и чистоту перевода. Для решения этой проблемы в Secretum интегрирована функция P2P-торговли криптовалютой, которая позволяет обмениваться не только стандартными токенами, но и NFT. Сделки проходят на блокчейне Solana.

Среди других проблем децентрализованных и централизованных криптобирж – комиссии, перегрузки и недостаток ликвидности. Этого можно избежать, если использовать функцию смарт-контракта условного депонирования (ESC), которая применяется в приложении Secretum.

Будущее

Технология блокчейн позволяет сделать соцсети более анонимными, а сквозное шифрование и отсутствие сбора данных повышает их конфиденциальность. При этом дальнейшее развитие этой сферы может заключаться в появлении внутри приложений p2p-сервисов по обмену криптовалюты.

Текущие проблемы Facebook, WhatsApp, Telegram и других “классических” мессенджеров – это катализатор для развития соцсетей нового поколения. Возможно, уже в ближайшее время появится множество децентрализованных сервисов, защита данных внутри которых будет происходить при помощи независимых узлов, а безопасность обмена информацией не будет вызывать вопросов.