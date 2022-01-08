Межбанк: курс продажи доллара пробил психологический порог

Практически вся эта неделя прошла по негативному сценарию для гривны. Ежедневно валюта дорожала и пятница не стала исключением, пробив психологический порог в 28 гривен при продаже доллара.

Притом что изначально рынок стартовал с курса доллара 27,91/27,93 гривны (что было сразу на 6 копеек выше вчерашнего закрытия) – за день он подорожал еще на 8,5 копеек до 27,995/28,015 гривен, а евро вырос к концу сессии до 32,03/32,05 гривен.

Нацбанку пришлось дважды выходить на торги и продать в первый раз порядка $50 млн через “запрос лучшего курса” по цене 27,95 гривен и выше, а затем под вечер выйти еще раз с продажей в том же формате по 27,98 гривен и выше. Как только Нацбанк во второй раз покинул рынок, котировки преодолели психологический порог в 28 гривен.

По факту, весь день гривна находилась под давлением, а спрос превышал предложение. Порадовали объемы торгов: уже после обеда они превысили $250 млн, что немало для украинского рынка.

В первые два часа сессии курс рос за счет выхода отдельных крупных покупателей, что позволяло продавцам постепенно повышать котировки. С утренних 27,91/27,93 гривен к 11 часам доллар вырос до 27,925/27,945 гривен, а к 12 часам поднялся до отметки 27,95/27,97. За это время Нацбанк продал порядка $50 млн по цене от 27,95 гривен и выше, а затем ушел с рынка.

На обед дилеры уже пошли при уровне котировок 27,975/27,995 гривен, а к 15 часам остановились на уровне 27,97/27,99. После 15 часов Нацбанк во второй раз появился на торгах с продажей доллара по 27,98 и выше. И пока он был на рынке котировки несколько замерли. Но как только регулятор окончательно покинул торги, рост продолжился. И на отдельных сделках доллар быстро загнали к уровню 27,995/28,015 к концу дня.

Обстановка на межбанке осталась достаточно напряженной.

Главные события 14 января на валютном рынке:

1). Котировки доллара выросли за день на 8,5 копеек — с утренних стартовых 27,91/27,93 до 27,995/28,015 гривен к концу дня.

2). Нацбанк выходил на торги дважды и продал около $50 млн в пределах 27,95 гривен и выше, а под вечер выходил во второй раз и продавал валюту уже по 27,98 гривен и выше.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 27,9412 гривен, а официальный курс на 17 января 2022 года установлен на уровне 27,9514 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,97 / 27,99

евро – 30,01 / 30,03

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1429 / 1,1431

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