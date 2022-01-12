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Программа медгарантий-2022: какие услуги можно получить бесплатно

Программа медгарантий-2022: какие услуги можно получить бесплатно

В 2022 году перечень бесплатных медицинских услуг для пациентов расширяется, а требования к медучреждениям относительно сервиса и качества оказания медицинской помощи усиливаются.

Об этом Finance.ua узнал от Правительственного портала.

На 2022 год государство выделило для оказания бесплатной медицинской помощи по программе медгарантий 157 млрд гривен.

В перечень бесплатных медицинских услуг Программы медицинских гарантий в 2022 включены:

  • первичная медицинская помощь – услуги у семейных врачей, терапевтов и педиатров;
  • специализированная и высокоспециализированная помощь – услуги в больницах, например, операции и пребывание в стационаре;
  • экстренная – вызов скорой 103;
  • паллиативная помощь и медицинская реабилитация;
  • медпомощь детям до 16 лет;
  • ведение беременности и роды.

В целом в ПМГ на этот год — 38 пакетов услуг, из которых два новых. Это хирургия одного дня для взрослых и детей, а также оказание медицинской помощи в условиях эпидемий.

Лечение инсульта и инфаркта, исследование для раннего выявления онкологии, медицинская помощь роженицам при родах, медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях — остаются приоритетными в ПМГ на этот год.

Неонатальная помощь. В 2022 году тариф возрастет со 113 до 135 тыс. грн, а максимальный тариф составит 161 тыс. грн за лечение недоношенных детей в учреждениях, которые будут отвечать дополнительным требованиям.

Тариф за медицинскую помощь при родах увеличится на 5 тыс. грн — до 15 тыс. грн. А для учреждений, которые будут соответствовать дополнительным требованиям — до 20 тыс. грн.

Среди нововведений — обязательное бесплатное проведение неонатального скрининга всем новорожденным для диагностики двадцати одного заболевания.

Программа реимбурсации “Доступные лекарства”. Туда включат препараты для лечения болезни Паркинсона, а также хронического обструктивного заболевания легких. Бюджет программы реимбурсации увеличится на 1,8 млрд грн и составляет 4,6 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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