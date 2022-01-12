0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Представлен Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+

Представлен Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+

Китайская автомобилестроительная компания Chery Automobile представила свой новый гибридный семейный кроссовер — Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+.

Хотя основные подробности стали известны уже до официального дебюта, объявили главное — расценки. Стоимость Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+ стартует от 23 904 долларов. Более дорогая комплектация обойдётся в 26 108 долларов. Компания начала принимать предварительные заказы.

Автомобиль получил гибридную систему Kunpeng с турбированным двигателем 1.5TCI и гибридной технологией Kunpeng DHT. Автомобиль оснащён тройной литиевой аккумуляторной батареей, которая сама по себе обеспечивает запас хода 100 км. При этом расход топлива в гибридном режиме составляет 1 л на 100 км по европейской методике NEDC (New European Driving Cycle). Расход при езде только на бензине — 5 л на 100 км.


Фото: IThome

Всего предусмотрено девять рабочих режимов. Подтвердились официально и другие характеристики, такие как разгон с нуля до 100 км/ч за 4,9 секунды, суммарный максимальный крутящий момент 565 Нм, а максимальная мощность системы — 240 кВт (326 л.с.).


Фото: IThome

Внутри автомобиля нас ждёт два экрана диагональю по 12,3 дюйма, объединённых на одной панели, и 8-дюймовый экран для системы кондиционирования воздуха.


Фото: IThome

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.