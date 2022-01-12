Представлен Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+

Китайская автомобилестроительная компания Chery Automobile представила свой новый гибридный семейный кроссовер — Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+.

Хотя основные подробности стали известны уже до официального дебюта, объявили главное — расценки. Стоимость Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+ стартует от 23 904 долларов. Более дорогая комплектация обойдётся в 26 108 долларов. Компания начала принимать предварительные заказы.

Автомобиль получил гибридную систему Kunpeng с турбированным двигателем 1.5TCI и гибридной технологией Kunpeng DHT. Автомобиль оснащён тройной литиевой аккумуляторной батареей, которая сама по себе обеспечивает запас хода 100 км. При этом расход топлива в гибридном режиме составляет 1 л на 100 км по европейской методике NEDC (New European Driving Cycle). Расход при езде только на бензине — 5 л на 100 км.



Фото: IThome

Всего предусмотрено девять рабочих режимов. Подтвердились официально и другие характеристики, такие как разгон с нуля до 100 км/ч за 4,9 секунды, суммарный максимальный крутящий момент 565 Нм, а максимальная мощность системы — 240 кВт (326 л.с.).



Фото: IThome

Внутри автомобиля нас ждёт два экрана диагональю по 12,3 дюйма, объединённых на одной панели, и 8-дюймовый экран для системы кондиционирования воздуха.



Фото: IThome