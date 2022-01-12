На YouTube появилась «умная» загрузка видео для смартфонов

Команда Google начала внедрять новую функцию для видеоплатформы YouTube, которая пока не стала широко доступной. Она называется Smart Downloads (Умная загрузка).

Smart Downloads появилась у некоторых пользователей приложения YouTube на устройствах с операционной системой Android. Судя по всему, она работает в тестовом режиме, Google исследует возможности и реакцию пользователей на небольшой аудитории. Доступ к ней получили преимущественно пользователи из Европы. Кроме того, для работы требуется свежая версия ОС — Android 12.

Smart Downloads позволяет автоматически загружать видеоролики, когда устройство Android подключено к Wi-Fi. Таким способом можно загружать до 20 роликов каждую неделю. Офлайн-контент появится на странице «Загрузки» (на вкладке «Библиотека»).

Эта функция почти идентична той, что предлагается YouTube Music, но позволяет скачивать далеко не только музыкальные клипы. Она окажется полезна пользователям тарифов с ограничением на передачу данных или в местности с плохим или отсутствующим покрытием сотовой связи.