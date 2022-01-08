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Игорный бизнес пополнил госбюджет на 127 грн вместо запланированных миллиардов

Игорный бизнес пополнил госбюджет на 127 грн вместо запланированных миллиардов

За девять месяцев 2021 года работа легального игорного бизнеса принесла в бюджет Украины 127,03 грн. В то же время ожидания властей были гораздо выше — например, в Кабмине предполагали, что удастся получить почти 7,5 млрд грн. Также миллиардных поступлений ожидал и председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Данные о поступлении опубликовало в своем отчете Госказначейство.

Со своей стороны аналитики отметили, что причиной этого стало то, что народные депутаты не смогли принять законопроект, который регулирует налогообложение азартных игр.

«Кроме того, не введена и система онлайн-мониторинга. Она позволила бы отслеживать реальные доходы от азартных игр», — говорится в материале «Апострофа».

Также отмечается, что в целом по итогам 2021 года, поступления от отрасли в бюджет составят около 1,5 млрд грн. Их легальные операторы заплатили за покупку лицензий.

В проекте госбюджета-2021, опубликованном на сайте Верховной Рады, предполагалось, что легальный игорный бизнес принесет Госбюджету 7,443 млрд грн. При этом 4,24 млрд грн планировалось получить как чистую прибыль.

В 2021 году в Украине запустили казино с практически самыми низкими налогами в Европе — в 10%. За запуск новой сферы отвечал, в частности, Давид Арахамия. Ранее его обвиняли в лоббизме в пользу компаний, зарабатывающих на азартных играх.

Для сравнения, в Дании казино должны платить 45−75% общего дохода от игры, но при этом не предусмотрены другие дополнительные платежи. А в соседней Польше ставка не превышает 50%, что позволяет стране зарабатывать десятки миллионов евро в год. Наименьший налог платят в таких странах, как Бельгия, Чехия, Финляндия и Сингапур — от 2,5 до 15%.

Также Арахамия изначально планировал обеспечить поступления от игорного бизнеса в размере 12 млрд в год. Впрочем, вскоре ожидания были уменьшены до 8 млрд. А потом и до 4 млрд.

По материалам Обозреватель
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