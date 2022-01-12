Samsung запатентовала ноутбук со съёмным складным дисплеем

Инженеры Samsung запатентовали необычный форм-фактор ноутбука-трансформера. Его особенностью, помимо возможности отсоединения клавиатуры, стал складной дисплей, значительно снижающий размеры гаджета при транспортировке.

Соответствующая патентная заявка была зарегистрирована регулятором WIPO.

Согласно опубликованной документации, корпус ноутбука после отсоединения крышки может разделяться на две равные части. При этом в каждой половине установлен свой аккумулятор, но аппаратная начинка расположена лишь в одной из них. Экран устройства также может быть сложен пополам.



Изображение: 4pda.to

Соединение дисплея с клавиатурой осуществляется с помощью специальных шарниров. Потенциально такая конструкция в сложенном состоянии позволяет сократить занимаемую ноутбуком площадь в четыре раза, что существенно повышает мобильность гаджета. Ещё одной фишкой модели стала сенсорная панель мультимедийного плеера на торце корпуса.



Изображение: 4pda.to

Намерена ли Samsung представить описанное в документе устройство в виде коммерческого решения, пока неизвестно. Патентная заявка была подана южнокорейской компанией ещё в июле 2021 года, и лишь недавно была опубликована Всемирной организацией интеллектуальной собственности.