По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (46,615 млн грн и 34,443 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (40 и 38), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,05−28,06 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активные заявки по доллару на сумму 81,058 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,0600 — 150 000
28,0600 — 30 000
28,0600 — 55 555
28,0600 — 50 000
28,0500 — 63 336
28,0500 — 45 000
28,0500 — 21 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,1400 — 20 000
28,0400 — 8 000
28,0500 — 10 000
28,0500 — 30 000
28,0600 — 20 000
28,0800 — 8 000
28,0800 — 100 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,1152 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,0305 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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