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Рыночная капитализация Ford впервые в истории превысила 100 миллиардов долларов

Рыночная капитализация Ford впервые в истории превысила 100 миллиардов долларов

Рыночная стоимость Ford Motor впервые в истории превысила 100 миллиардов долларов. Это произошло благодаря росту цен на акции автопроизводителя.

Об этом сообщает CNBC.

Акции компании 13 января подскочили на целых 5,7%, до 25,87 доллара. Позже ценные бумаги компании подешевели до 25,02 доллара за акцию, после чего рыночная стоимость Ford упала до 99,99 миллиарда долларов.

Акции подорожали из-за сообщений о планах компании увеличить производство электромобилей, включая кроссовер Mustang Mach-E и ожидаемую электроверсию своего бестселлера — пикапа F-150, который должен выйти этой весной.

Теперь Ford стоит больше, чем его конкурент General Motors (около 90 миллиардов долларов). В то же время Ford продолжает значительно отставать от Tesla, рыночная капитализация которой превышает 1 триллион долларов.

«Движение цен на акции Ford впечатляет, и руководство заслуживает похвалы за изменение стратегического нарратива, вызвавшее переоценку. Однако на данном этапе мы считаем, что риски, стоящие перед Ford и сектором, растут быстрее, чем предполагалось ранее», — отметил аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.

По материалам Дело
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