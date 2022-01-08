Tesla отложила начало производства Cybertruck на 2023 год

Американский производитель электромобилей Tesla отложил начало производства пикапа Cybertruck на первый квартал 2023 года. Ранее ожидалось, что автомобиль встанет на конвейер еще в конце 2022 года.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Миллиардер Илон Маск представил Cybertruck еще в ноябре 2019 года. По состоянию на минувшее лето количество предзаказов пикапа превысило 1,2 млн.
Собеседник Reuters рассказал, что компания отложила производство потому, что меняет характеристики и функциональные возможности своего автомобиля. Якобы Tesla хочет сделать Cybertruck более привлекательным на фоне конкурентов, таких как Ford F-150 Lightning или Rivian R1T.
Производство Cybertruck будет осуществляться на заводе Tesla в Техасе.
Стоимость Cybertruck неизвестна. Ранее на сайте компании указывалось, что пикап будет поставляться в трех комплектациях по цене от 39,9 тыс. до 69,9 тыс. долларов. Осенью 2021 года эту информацию убрали.
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