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Tesla отложила начало производства Cybertruck на 2023 год

Tesla отложила начало производства Cybertruck на 2023 год

Американский производитель электромобилей Tesla отложил начало производства пикапа Cybertruck на первый квартал 2023 года. Ранее ожидалось, что автомобиль встанет на конвейер еще в конце 2022 года.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Миллиардер Илон Маск представил Cybertruck еще в ноябре 2019 года. По состоянию на минувшее лето количество предзаказов пикапа превысило 1,2 млн.

Собеседник Reuters рассказал, что компания отложила производство потому, что меняет характеристики и функциональные возможности своего автомобиля. Якобы Tesla хочет сделать Cybertruck более привлекательным на фоне конкурентов, таких как Ford F-150 Lightning или Rivian R1T.

Производство Cybertruck будет осуществляться на заводе Tesla в Техасе.

Стоимость Cybertruck неизвестна. Ранее на сайте компании указывалось, что пикап будет поставляться в трех комплектациях по цене от 39,9 тыс. до 69,9 тыс. долларов. Осенью 2021 года эту информацию убрали.

По материалам lb.ua
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