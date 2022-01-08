В Китае доход от внешней торговли в прошлом году достиг рекордных $676 миллиардов

В Китайской Народной Республике доход от внешней торговли в 2021 году составил рекордные 676,4 млрд долл.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на статистику Capital Economics.
Отмечается, что в 2021 году экспорт КНР вырос до 3,3 трлн долл. даже несмотря на сокращение производства чипов для смартфонов и других технологических товаров вследствие пандемии. Импорт в 2021 году тоже вырос – на 30,1%, до 2,7 трлн долл.
При этом доход от торговли с США, несмотря на политический конфликт, увеличился на 25,1% – до 396,6 млрд долл.
Вторым крупнейшим партнером Китая является Европейский Союз. Доход от торговли с ЕС за прошлый год достиг 208,4 млрд долл., что существенно превышает показатели 2020 года.
Аналитики Capital Economics отмечают, что этот рост немного замедлился во второй половине 2021 года вследствие политики Пекина. Также ожидается, что объемы торговли несколько сократятся в этом месяце из-за закрытия ряда портов в результате карантинных мер.
По мнению аналитиков, Омикрон меньше повлиял на КНР, чем ожидалось, и не стал причиной экономических проблем. Издание отмечает, что рост доходов от внешней торговли в Китае экономисты сравнивают разве что с темпами роста экономик арабских стран – экспортеров нефти в 70-х годах прошлого века.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы платят за коммуналку почти как британцы: как выросли тарифы в 2021 годуВчера, 19:20 - 1958 24
Почему доставка газа подорожала, и можно ли платить за нее меньше13 ч. назад - 1773 11
Обвал на российском рынке: страховка РФ от дефолта подорожала на 30 процентов10 ч. назад - 2525 5
Азербайджан отменил двухлетнее ограничение на въезд для украинцев12 ч. назад - 786 5
Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новому12 ч. назад - 1837 3
Украинцам могут заблокировать банковские карты: причины7 ч. назад - 2671 1
Обвал на российском рынке: страховка РФ от дефолта подорожала на 30 процентов10 ч. назад - 2525 5
Закон о декларировании и регистрации места жительства: что нужно знать4 ч. назад - 1896
Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новому12 ч. назад - 1837 3
Почему доставка газа подорожала, и можно ли платить за нее меньше13 ч. назад - 1773 11
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космосВчера, 12:37 - 232 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)Позавчера, 12:33 - 898 4
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 565 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1535 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1150 4