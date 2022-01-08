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В Китае доход от внешней торговли в прошлом году достиг рекордных $676 миллиардов

В Китае доход от внешней торговли в прошлом году достиг рекордных $676 миллиардов

В Китайской Народной Республике доход от внешней торговли в 2021 году составил рекордные 676,4 млрд долл.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на статистику Capital Economics.

Отмечается, что в 2021 году экспорт КНР вырос до 3,3 трлн долл. даже несмотря на сокращение производства чипов для смартфонов и других технологических товаров вследствие пандемии. Импорт в 2021 году тоже вырос – на 30,1%, до 2,7 трлн долл.

При этом доход от торговли с США, несмотря на политический конфликт, увеличился на 25,1% – до 396,6 млрд долл.

Вторым крупнейшим партнером Китая является Европейский Союз. Доход от торговли с ЕС за прошлый год достиг 208,4 млрд долл., что существенно превышает показатели 2020 года.

Аналитики Capital Economics отмечают, что этот рост немного замедлился во второй половине 2021 года вследствие политики Пекина. Также ожидается, что объемы торговли несколько сократятся в этом месяце из-за закрытия ряда портов в результате карантинных мер.

По мнению аналитиков, Омикрон меньше повлиял на КНР, чем ожидалось, и не стал причиной экономических проблем. Издание отмечает, что рост доходов от внешней торговли в Китае экономисты сравнивают разве что с темпами роста экономик арабских стран – экспортеров нефти в 70-х годах прошлого века.

По материалам Укринформ
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