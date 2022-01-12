0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Аналитики сообщили о рекордных продажах ПК и ноутбуков в 2021 году - лидирует Apple

Аналитики сообщили о рекордных продажах ПК и ноутбуков в 2021 году - лидирует Apple

Ведущие аналитические агентства: IDC, Gartner и Canalys опубликовали отчеты, согласно которым за 2021 год в мире было продано 340-350 млн компьютеров – это почти на 15% больше, чем в 2020-ом.

Эксперты отмечают, что рынок мог бы вырасти еще сильнее, но этому помешал дефицит комплектующих.

В частности, остро не хватало в этом году видеокарт, высокопроизводительных SSD-накопителей и микроконтроллеров.

Зато внимание пользователей привлекли операционные системы: в 2021 году Microsoft выпустила Windows 11, Apple – MacOS Monterey, а Google существенно обновила Chrome OS.

80,6% от проданных устройств пришлось на ноутбуки, а остальные 19,4% – на готовые ПК. Средняя стоимость компьютера составила $733.

Ведущие производители увеличивали поставки в течение года, но по темпам роста (+22,1%) всех опередила Apple, продемонстрировав один из самых успешных четвертых кварталов – на это, вероятно, повлиял запуск MacBook Pro.

Однако по общей отгрузке компания почти вдвое отстала от Dell, которая контролирует 17% рынка вместе с дочерней Alienware – холдинг продал 59,303 млн устройств.

На втором месте с 74,104 млн и долей в 21,2% расположилась HP. В 2021-м компания сосредоточилась на высокопроизводительных решениях для бизнеса и игр, поэтому рост среди вендоров оказался минимальным (+9,3%).

Крупнейшим поставщиком по-прежнему остается Lenovo. Китайская корпорация отгрузила рекордные 81,935 млн устройств и контролирует почти четверть рынка (23,5%).

Аналитики сходятся во мнении, что динамика сохранится и в 2022 году, но предложение останется ограниченным, особенно в коммерческом сегменте, где спрос является самым стойким.

На ситуацию может повлиять всплеск заражений Covid-19.

«В условиях дистанционного обучения и удаленной работы пользователи снова сконцентрируются на настольных устройствах», – отмечают эксперты.

Ранее исследователи из IDC предположили, что баланс спроса и предложения на рынке электроники восстановится к середине 2022 года.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.