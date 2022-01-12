Аналитики сообщили о рекордных продажах ПК и ноутбуков в 2021 году - лидирует Apple

Ведущие аналитические агентства: IDC, Gartner и Canalys опубликовали отчеты, согласно которым за 2021 год в мире было продано 340-350 млн компьютеров – это почти на 15% больше, чем в 2020-ом.

Эксперты отмечают, что рынок мог бы вырасти еще сильнее, но этому помешал дефицит комплектующих.

В частности, остро не хватало в этом году видеокарт, высокопроизводительных SSD-накопителей и микроконтроллеров.

Зато внимание пользователей привлекли операционные системы: в 2021 году Microsoft выпустила Windows 11, Apple – MacOS Monterey, а Google существенно обновила Chrome OS.

80,6% от проданных устройств пришлось на ноутбуки, а остальные 19,4% – на готовые ПК. Средняя стоимость компьютера составила $733.

Ведущие производители увеличивали поставки в течение года, но по темпам роста (+22,1%) всех опередила Apple, продемонстрировав один из самых успешных четвертых кварталов – на это, вероятно, повлиял запуск MacBook Pro.

Однако по общей отгрузке компания почти вдвое отстала от Dell, которая контролирует 17% рынка вместе с дочерней Alienware – холдинг продал 59,303 млн устройств.

На втором месте с 74,104 млн и долей в 21,2% расположилась HP. В 2021-м компания сосредоточилась на высокопроизводительных решениях для бизнеса и игр, поэтому рост среди вендоров оказался минимальным (+9,3%).

Крупнейшим поставщиком по-прежнему остается Lenovo. Китайская корпорация отгрузила рекордные 81,935 млн устройств и контролирует почти четверть рынка (23,5%).

Аналитики сходятся во мнении, что динамика сохранится и в 2022 году, но предложение останется ограниченным, особенно в коммерческом сегменте, где спрос является самым стойким.

На ситуацию может повлиять всплеск заражений Covid-19.

«В условиях дистанционного обучения и удаленной работы пользователи снова сконцентрируются на настольных устройствах», – отмечают эксперты.

Ранее исследователи из IDC предположили, что баланс спроса и предложения на рынке электроники восстановится к середине 2022 года.