Аналитики сообщили о рекордных продажах ПК и ноутбуков в 2021 году - лидирует Apple

Ведущие аналитические агентства: IDC, Gartner и Canalys опубликовали отчеты, согласно которым за 2021 год в мире было продано 340-350 млн компьютеров – это почти на 15% больше, чем в 2020-ом.
Эксперты отмечают, что рынок мог бы вырасти еще сильнее, но этому помешал дефицит комплектующих.
В частности, остро не хватало в этом году видеокарт, высокопроизводительных SSD-накопителей и микроконтроллеров.
Зато внимание пользователей привлекли операционные системы: в 2021 году Microsoft выпустила Windows 11, Apple – MacOS Monterey, а Google существенно обновила Chrome OS.
80,6% от проданных устройств пришлось на ноутбуки, а остальные 19,4% – на готовые ПК. Средняя стоимость компьютера составила $733.
Ведущие производители увеличивали поставки в течение года, но по темпам роста (+22,1%) всех опередила Apple, продемонстрировав один из самых успешных четвертых кварталов – на это, вероятно, повлиял запуск MacBook Pro.
Однако по общей отгрузке компания почти вдвое отстала от Dell, которая контролирует 17% рынка вместе с дочерней Alienware – холдинг продал 59,303 млн устройств.
На втором месте с 74,104 млн и долей в 21,2% расположилась HP. В 2021-м компания сосредоточилась на высокопроизводительных решениях для бизнеса и игр, поэтому рост среди вендоров оказался минимальным (+9,3%).
Крупнейшим поставщиком по-прежнему остается Lenovo. Китайская корпорация отгрузила рекордные 81,935 млн устройств и контролирует почти четверть рынка (23,5%).
Аналитики сходятся во мнении, что динамика сохранится и в 2022 году, но предложение останется ограниченным, особенно в коммерческом сегменте, где спрос является самым стойким.
На ситуацию может повлиять всплеск заражений Covid-19.
«В условиях дистанционного обучения и удаленной работы пользователи снова сконцентрируются на настольных устройствах», – отмечают эксперты.
Ранее исследователи из IDC предположили, что баланс спроса и предложения на рынке электроники восстановится к середине 2022 года.
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