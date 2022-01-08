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Межбанк: курс доллара стремится к 28 гривен

Межбанк: курс доллара стремится к 28 гривен

Вся эта неделя проходит неудачно для гривны, и скорее всего — сегодняшний день не будет исключением. Психологическое давление на гривну растет, спрос превышает предложение и несмотря на достаточно активные распродажи валюты Нацбанком — пока особого изменения ситуации не происходит. Это провоцирует выход на рынок отложенного спроса со стороны уже всех групп импортеров и одновременно рост аппетитов по желаемому курсу у продавцов. Реагирует на это повышением котировок и наличный рынок.

Нацбанку и сегодня придется активно участвовать в торгах, если он не хочет получить очередного взлета курса с целью в 28 гривен в ближайшее время. По нашим прогнозам, регулятор все же поборется за принципиальный уровень в 28 гривен за доллар и сегодня в случае необходимости будет его активно отстаивать с целью нахождения котировок ниже этого значения, а по возможности и остановки дальнейшего роста курса.

Причина — такая стремительная девальвация за неделю (почти на 50 копеек на долларе) в случае прихода котировок межбанка к уровням в 28 гривен (наличный уже ушел выше этого уровня) — поставит окончательный крест на всех идеях регулятора обуздать инфляцию и максимально быстро вернуть ее к плановому значению в 5%.

Кроме этого, такой неудачный для гривны старт по 2022 году может наложить свой отпечаток и на настроения нерезидентов-владельцев гривневых ОВГЗ. А они итак не спешат увеличивать свой гривневый портфель бумаг, что уже начинает отражаться и на планах Минфина по привлечению ресурсов на аукционах.

И конечно же, подобное поведение валютного рынка придется учитывать и правлению Нацбанка, которому 20 января нужно принимать новое решение по учетной ставке. И говорить о том, что регулятор эффективно сглаживает курсовые колебания (при скачке котировок на 50 копеек на долларе за неделю) — чиновникам уже не удастся.

Частично подстрахует нацвалюту выходной следующий понедельник в США. Там отмечают День Мартина Лютера Кинга и поэтому на нашем межбанке расчеты по доллару 17 января будут проходить на ТОМе. Чтобы «не зависать» с проплатами перед выходными и таким понедельником — значительная часть крупных клиентов уже вчера предпочла закрыть свои основные текущие сделки по доллару. Это несколько снизит статистику торгов сегодня и несколько ослабит ажиотаж на межбанке по покупке валюты. По расчетам Finance.ua объем операций 14 января на межбанке составит не более $ 120−175 млн при заключении до 380−450 сделок.

Девальвационные настроения на межбанке по прежнему сохранятся, что даст возможность спекулянтам и крупным продавцам опять «поиграть на нервах» особо впечатлительных покупателей.

Курсы межбанка, по прогнозу 14 января будут в пределах: доллар — коридор 27,80- 27,99 грн, евро — коридор 31,90 — 32,15 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,92 / 27,94
евро — 32,01 / 32,03

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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