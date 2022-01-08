НБУ выпустит коллекционные наборы памятных банкнот к 30-летию Независимости Украины (фото)

Национальный банк Украины 17 января 2022 года выпускает коллекционные наборы памятных банкнот к 30-летию Независимости Украины в кляссерах (2 000 штук) и конвертах (3 000 штук).
Об этом говорится на сайте НБУ.
Выпуск этих наборов завершает серию памятных банкнот, посвященную 30-летию Независимости Украины. В набор входит по шесть памятных банкнот серии ЯА 2021 года выпуска с подписью Главы Национального банка Кирилла Шевченко, которые повторяют дизайн, соответствуют размерам и содержат все элементы защиты банкнот номиналами:
Дополнительно на лицевой стороне каждой банкноты на месте водяного знака размещена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.
Цена коллекционного набора в конверте – 1 956 гривен, в кляссере – 2 511 гривен.
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