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Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новому

Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новому

Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по новому стандарту. Finance.ua узнал, что изменится.

Как сообщает пресс-центр МВД, для государственных органов введены единые стандарты государственного сервиса.

«Прежде всего новые требования предусматривают качественное и бездискриминационное предоставление услуг всем клиентам, в частности, людям с инвалидностью, иностранцам и представителям национальных меньшинств», — сказано в сообщении.

Для того чтобы граждане чувствовали заботу во время удаленного пользования услугами, существует и активно используется система электронных сервисов, в частности:

  • электронный кабинет водителя с перечнем функций, необходимых рядовому владельцу авто;
  • калькулятор ориентировочной стоимости получения услуги по перерегистрации транспортного средства;
  • проверка легитимности свидетельств о регистрации авто и удостоверений водителя;
  • онлайн-тренажер по проверке знаний правил дорожного движения.

«Хочу отметить, что команда Главного сервисного центра МВД по определенным направлениям сработала на опережение и обеспечила практическую реализацию нововведений. У нас уже есть стандарты коммуникаций с клиентами: наши сотрудники имеют четкие инструкции — как здороваться, алгоритм предоставления услуги, в основном сервисные центры имеют нормированный формат помещения. Это очень удобно для наших посетителей», — подчеркнул начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Мойсеенко.

Справка Finance.ua:

  • с 1 января 2022 года изменен размер прожиточного минимума, а следовательно и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля;
  • в МВД предлагают ввести систему измерения средней скорости движения на определенных участках;
  • Министерство внутренних дел и Моторное страховое бюро (МТСБУ) запускают новые цифровые сервисы для участников дорожного движения. В частности, планируется внедрение решений, которые позволят проверять наличие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) дистанционно.

ОСАГО онлайн на Finance.ua

По материалам Finance.UA
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