Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по новому стандарту. Finance.ua узнал, что изменится.

Как сообщает пресс-центр МВД, для государственных органов введены единые стандарты государственного сервиса.

«Прежде всего новые требования предусматривают качественное и бездискриминационное предоставление услуг всем клиентам, в частности, людям с инвалидностью, иностранцам и представителям национальных меньшинств», — сказано в сообщении.

Для того чтобы граждане чувствовали заботу во время удаленного пользования услугами, существует и активно используется система электронных сервисов, в частности:

электронный кабинет водителя с перечнем функций, необходимых рядовому владельцу авто;

калькулятор ориентировочной стоимости получения услуги по перерегистрации транспортного средства;

проверка легитимности свидетельств о регистрации авто и удостоверений водителя;

онлайн-тренажер по проверке знаний правил дорожного движения.

«Хочу отметить, что команда Главного сервисного центра МВД по определенным направлениям сработала на опережение и обеспечила практическую реализацию нововведений. У нас уже есть стандарты коммуникаций с клиентами: наши сотрудники имеют четкие инструкции — как здороваться, алгоритм предоставления услуги, в основном сервисные центры имеют нормированный формат помещения. Это очень удобно для наших посетителей», — подчеркнул начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Мойсеенко.

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