Межбанк: вся неделя может пройти по негативному сценарию для гривны

Похоже, что вся эта неделя пройдет по негативному сценарию для гривны. Практически ежедневно валюта дорожает. Вот и за сегодня котировки доллара выросли сразу на 12 копеек – с утренних 27,73/27,75 до 27,85/27,87 гривен, а евро на 17 копеек – с 31,79/31,81 до 31,96/31,98 гривен. При этом, Нацбанку снова пришлось выходить на торги и продать более $60 млн по 27,85 гривен, чтобы сбить ажиотаж. Спрос на валюту формируют в основном импортеры энергоносителей, что неудивительно в период зимних холодов, охвативших все регионы Украины.
Кроме этого, клиенты спешили закрыть свои основные операции по доллару, так как следующий понедельник в США выходной и наш межбанк по американской валюте будет работать на ТОМе. Учитывая, что уже скоро выходные, компании решили не рисковать и уже сегодня провели свои основные сделки по доллару. Не случайно, еще сразу после обеда объем сделок по Bloomberg уже превышал $200 млн. Девальвационные настроения на межбанке сохранились и даже усилились, что психологически будет “давить” на гривну в пятницу.
Ход торгов:
В первой половине дня крупные покупатели и продавцы боролись по курсу с переменным успехом. Котировки с утренних 27,73/27,75 гривен к 11 часам чуть просели до 27,72/27,74 гривен, а к 12 часам – до 27,715/27,735. Но затем спрос начал активно нарастать и продавцы решили на этом заработать. Они стали постепенно задирать свои ценники вверх и на обед дилеры уже ушли при уровне котировок 27,725/27,745.
В период после обеда спрос быстро рос и Нацбанк после 15 часов вышел на торги с продажей по 27,85 гривен. Это было выше рынка, но котировки быстро дошли до этих уровней и покупатели были вынуждены закрывать свои сделки, покупая у регулятора. Продал НБУ более $60 млн и простоял с этим ценником уже до конца сессии.
В итоге, к 16 часам курс доллара находился в пределах уровня 27,83/27,85 гривен, а завершились торги котировками 27,85/27,87.
Главные события 13 января на валютном рынке:
1). Котировки доллара выросли за день на 12 копеек — с утренних стартовых 27,73/27,75 до 27,85/27,87 гривен к концу дня.
2). Нацбанк выходил на торги и продал более $60 млн по 27,85 гривен.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 в четверг находился на отметке 27,7292 гривен, а официальный курс на 14 января 2022 года установлен на уровне 27,7372 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,78 / 27,80
евро – 31,84 / 31,86
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1461 / 1,1462
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