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Оплата одного дня больничного выросла на 10% за 2021 год

Оплата одного дня больничного выросла на 10% за 2021 год

Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности (больничному) по итогам 2021 года вырос на 10,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Об этом сообщил Фонд социального страхования Украины.

Так, как отмечается, по итогам года в среднем за один день пребывания на больничном ФССУ выплачивал пособие в размере 375,18 грн. При этом по итогам декабря 2021 года средний размер уже составлял 394,7 грн.

«Размер пособия по временной потере работоспособности зависит от продолжительности страхового стажа работника и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж — более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством)», — добавили в ФССУ.

Самый большой среднедневной размер пособия по больничным в течение 2021 года был в Киеве (463,4 грн), Запорожской области (409,9 грн), Николаевской области (408,8 грн) и Донецкой области (403,4 грн).

Самый маленький – на Черниговщине (310,8 грн).

По материалам Finance.UA
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