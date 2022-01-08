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Названы самые пунктуальные авиакомпании мира

Названы самые пунктуальные авиакомпании мира

Аналитическая компания Cirium составила рейтинг пунктуальных авиакомпаний на основе результатов отчета за 2021 год о своевременности выполнения рейсов и работе аэропортов.

Специалисты проанализировали свыше 600 источников с актуальной информацией о прибытии рейсов. Рейс считался выполненным, если прилетел с опозданием не более чем на 15 минут. На основе данных был подготовлен рейтинг пунктуальных перевозчиков.

Японская авиакомпания All Nippon Airlines (ANA) признана своевременной авиакомпанией в мире. 95% из общего количества ее рейсов выполнялись вовремя.

При этом американская Delta Air Lines названа самой эффективной авиакомпанией мира 2021 года.

В категории бюджетных перевозчиков, которые вовремя выполняют 97,9% внутренних рейсов в 2021 году, лидирует японская Solaseed Air.

В категории Ближнего Востока и Африки — Safair, 96,4% его рейсов были выполнены вовремя. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ведущие позиции занимают японские авиакомпании ANA и JAL.

Точные авиакомпании 2021 года:

  • All Nippon Airways;
  • Japan Airlines;
  • Aeroflot;
  • LATAM Airlines;
  • Delta Air Lines;
  • KLM;
  • S7 Airlines;
  • American Airlines;
  • United Airlines;
  • Saudia.

Испанские перевозчики IAG – Vueling (92,1%), Iberia Express (91,8%) и Iberia (90,3%) – заняли три из пяти первых мест в Европе.

Лучшие авиакомпании 2021 года в Европе:

  • Vueling;
  • Iberia Express;
  • Norwegian Air Shuttle;
  • Aeroflot;
  • Iberia;
  • Eurowings;
  • Austrian;
  • LOT;
  • KLM;
  • ITA S.p.A.

В 2021 году авиакомпании по всему миру выполнили почти 25 миллионов рейсов, что на 10% больше, чем в 2020 году, но на 36% меньше, чем в 2019 году.

В отчете также указаны ведущие аэропорты мира по показателям своевременности, а международный аэропорт Ханеда в Токио считается пунктуальным аэропортом в мире. В 2021 году 95,6% рейсов из этого аэропорта вылетели вовремя.

По материалам РБК-Украина
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