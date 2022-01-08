За полгода в Украине продали менее 0,4% всех сельхозземель — Киевская школа экономики

За первые полгода функционирования рынка земли в Украине было продано 0,375% от всех сельскохозяйственных земель в государстве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской школы экономики.

Отмечается, что самая активная — Харьковская область, где продано 1% от общей площади сельскохозяйственной земли в обращении, далее Херсонская область — 0,7%. В аутсайдерах — Ровенская, Львовская и Ивано-Франковская области, где продано всего 0,1% земли.

По данным, которые вносятся при регистрации сделок купли-продажи, средневзвешенная цена колеблется на уровне около 40 тыс. грн за гектар. Эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования КШЭ Роман Нейтер объяснил, что цена земельного участка варьируется в зависимости от типа земельного участка и его расположения.

В среднем за первое полугодие рынка земли в Украине заключалось около 470 сделок в день, а совокупная площадь угодий, по которым заключены сделки, превышает 150 тыс. га.

«В абсолютных значениях это существенная сумма, ведь от 150 тысяч гектаров стартует площадь земельных банков крупнейших агрохолдингов страны. В относительных числах 155 тыс. гектаров — это 0,375% от площади сельхозземель в Украине. Считается, что в странах, где рынок стабильно развивается, в обращении находится около 1−1,5% земли ежегодно», — прокомментировал Нейтер.

По его прогнозу, если темпы роста рынка земли сохранятся, Украина сможет выйти на этот целевой показатель уже в следующем году.

Нейтер рассказал, что структура сделок от месяца к месяцу уже стабильна: больше всего транзакций проводится с землями для ведения личного крестьянского хозяйства (32,6 тыс. сделок).

При этом две трети из совокупной площади проданных земель — это товарная сельскохозяйственная земля (102,4 тыс. га), еще треть — земля ОСО.

По сравнению с ноябрем объемы рынка земли в последний месяц 2021 года возросли как по количеству сделок купли-продажи, так и по площади земли в обращении примерно на 30%. В декабре впервые за 6 месяцев от запуска рынка, ежедневное количество сделок превысило тысячу, такие показатели наблюдались 5 раз в течение месяца. Кроме того, 6 раз в декабре ежедневная площадь земли в обращении превышала 2 500 га.

Эксперт КШЭ отметил, что абсолютный рекорд был зафиксирован 23 декабря — почти 1 200 транзакций и более 3 тыс. га проданных земель.