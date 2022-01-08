За полгода в Украине продали менее 0,4% всех сельхозземель — Киевская школа экономики

За первые полгода функционирования рынка земли в Украине было продано 0,375% от всех сельскохозяйственных земель в государстве.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской школы экономики.
Отмечается, что самая активная — Харьковская область, где продано 1% от общей площади сельскохозяйственной земли в обращении, далее Херсонская область — 0,7%. В аутсайдерах — Ровенская, Львовская и Ивано-Франковская области, где продано всего 0,1% земли.
По данным, которые вносятся при регистрации сделок купли-продажи, средневзвешенная цена колеблется на уровне около 40 тыс. грн за гектар. Эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования КШЭ Роман Нейтер объяснил, что цена земельного участка варьируется в зависимости от типа земельного участка и его расположения.
В среднем за первое полугодие рынка земли в Украине заключалось около 470 сделок в день, а совокупная площадь угодий, по которым заключены сделки, превышает 150 тыс. га.
«В абсолютных значениях это существенная сумма, ведь от 150 тысяч гектаров стартует площадь земельных банков крупнейших агрохолдингов страны. В относительных числах 155 тыс. гектаров — это 0,375% от площади сельхозземель в Украине. Считается, что в странах, где рынок стабильно развивается, в обращении находится около 1−1,5% земли ежегодно», — прокомментировал Нейтер.
По его прогнозу, если темпы роста рынка земли сохранятся, Украина сможет выйти на этот целевой показатель уже в следующем году.
Нейтер рассказал, что структура сделок от месяца к месяцу уже стабильна: больше всего транзакций проводится с землями для ведения личного крестьянского хозяйства (32,6 тыс. сделок).
При этом две трети из совокупной площади проданных земель — это товарная сельскохозяйственная земля (102,4 тыс. га), еще треть — земля ОСО.
По сравнению с ноябрем объемы рынка земли в последний месяц 2021 года возросли как по количеству сделок купли-продажи, так и по площади земли в обращении примерно на 30%. В декабре впервые за 6 месяцев от запуска рынка, ежедневное количество сделок превысило тысячу, такие показатели наблюдались 5 раз в течение месяца. Кроме того, 6 раз в декабре ежедневная площадь земли в обращении превышала 2 500 га.
Эксперт КШЭ отметил, что абсолютный рекорд был зафиксирован 23 декабря — почти 1 200 транзакций и более 3 тыс. га проданных земель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Деньги на мечту» под 5%: у Зеленского планируют выдавать по 150 тыс. ипотечных кредитов в годВчера, 09:03 - 3218 47
Как долго нужно откладывать, чтобы собрать на собственное жилье в УкраинеВчера, 16:04 - 1716 12
В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилейВчера, 12:01 - 2026 11
В январе могут взяться за фискализацию такси — ГетманцевВчера, 16:15 - 1096 9
После запуска продуктовых карточек количество «нуждающихся» будет расти с каждым месяцем — прогнозВчера, 17:25 - 778 7
«Деньги на мечту» под 5%: у Зеленского планируют выдавать по 150 тыс. ипотечных кредитов в годВчера, 09:03 - 3218 47
Межбанк: почему наступает момент истиныВчера, 10:45 - 2510 5
Транспортный налог на авто: сколько придется заплатить в 2022 годуВчера, 13:00 - 2505 2
Rozetka запустила собственную оплату частямиВчера, 11:03 - 2496
В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилейВчера, 12:01 - 2026 11
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космосВчера, 12:37 - 154 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)Позавчера, 12:33 - 723 4
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 482 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1408 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1091 4