Кризис микросхем: крупнейший в мире производитель отчитался о рекордной прибыли

Крупнейший производитель полупроводников в мире TSMC отчитался о рекордной квартальной прибыли на фоне дефицита микросхем.

Об этом сообщает Reuters.

В четвертом квартале года компания зафиксировала рост прибыли на 16,4% – до 6,01 млрд долларов с 5,14 млрд долларов в прошлом году. Выручка за этот период выросла на 24,1% до 15,74 млрд долларов.

За год акции TSMC выросли на около 7%, что повысило рыночную стоимость до 618 миллиардов долларов.

Всплеск спроса на полупроводники, используемые в смартфонах, ноутбуках и других гаджетах, произошел во время пандемии COVID-19. Это привело к дефициту чипов, что заставило автопроизводителей и производителей электроники сократить производство.

Компания ожидает, что в этом году мощности производства чипов и в дальнейшем останутся ограниченными, а спрос будет оживленным в долгосрочной перспективе.

Поэтому TSMC заявляет об увеличении капитальных расходов до 40-44 миллиардов долларов в этом году – минимум на треть больше, чем в прошлом году. В 2021 году компания анонсировала план расширения производства на 100 млрд долларов, чтобы иметь возможность удовлетворить спрос рынка.

На первый квартал 2022 года компания прогнозирует прибыль от 16,6 млрд долларов до 17,2 млрд долларов по сравнению.

Справка Finance.ua: