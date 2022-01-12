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Как за 15 лет изменились цены на популярные модели автомобилей в Украине

Как за 15 лет изменились цены на популярные модели автомобилей в Украине

Новые автомобили во всем мире дорожают, из года в год и Украина в этом плане — не исключение.

Информационно-аналитическая группа Auto-Consulting сравнила цены на новые авто в Украине сейчас и 15 лет назад. Finance.ua как портал, который следит за автомобильным рынком Украины, передает главные цифры.

«15 лет назад — в 2007 году, в отличие от 2022-го, в автосалонах был разнобой цен. Кто-то указывал стоимость новых автомобилей в долларах США, кто-то — в евро, а кто-то, как сегодня — в гривнах», — сказано в исследовании.

За основу для расчетов брали курс 27,5 грн за $ 1 и 31,10 грн за 1 евро. В 2007-м $ 1 стоил 5,05 грн, а 1 евро — 6,6 грн.

«Здорово подешевели, например, BMW X5 и Audi Q7. Это связано с тем, что в те годы было нормой самый большой объем двигателя (4,8 л), а другие варианты просто могли не предлагаться. А сейчас уже нормой стал 2-литровый двигатель на BMW X5. А еще в те годы X5 и Q7 были самые топ-модели, а затем Х7, Q8 и е-tron. А вот BMW X3 — сохранил практически такую же цену. Хотя, всевозможных электронных „наворотов“ в баварской тройке стало больше», — говорится в исследовании.

Аналитики Auto-Consulting также отмечают, что из-за дефицита полупроводниковых микрочипов и, соответственно, — дефицита отдельных моделей новых авто в Украине, стартовые цены на некоторые из них несколько выросли. Кроме того, надо учитывать, что например, Honda Jazz в 2007-м была просто бензиновой, а в 2022-м — это умный гибрид.


Таблица: Auto-Consulting

По материалам Finance.UA
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