Финтех-компания Дубилета привлекла более $7 млн и планирует запустить необанки в восьми странах

Британская финтех-компания Fintech Farm, которая открывает необанки на развивающихся рынках, привлекла $7,4 млн инвестиций.
Об этом сообщает dev.ua.
Раунд возглавили венчурный фонд Flyer One Ventures и финтех-компания Solid (часть Genesis). Также в раунде приняли участие африканский маркетплейс Jiji и фонды TA Ventures, u.ventures, AVentures Capital.
Согласно сообщению, Fintech Farm потратит деньги на развитие новых проектов. В течение двух лет компания планирует запустить необанки в восьми странах.
Fintech Farm основал Дмитрий Дубилет, сооснователь украинского мобильного банка monobank, вместе с Николаем Бескровным, бывшим M&A директором KPMG UK, и Александром Витязем, основателем Middleware.
Компания открывает необанки с мобильными приложениями и кредитными продуктами для массовой аудитории, подходящими даже клиентам без кредитной истории. В ноябре 2021 года Fintech Farm запустила Leobank в Азербайджане, где выпустила уже 100 000 карт.
Отмечается, что в течение следующих двух лет компания планирует выйти на восемь рынков в Африке и Азии. Первым из них станет Нигерия – проект стартует в ближайшие месяцы.
Кроме финансовой поддержки, фонд Flyer One предоставит экспертизу на базе опыта работы в Африке и на других рынках.
Комментарий. Николай Бескровный, соучредитель Fintech Farm:
“Мы видим большие возможности для массового выпуска кредитных карт в Нигерии. Сейчас доступ к кредитным картам от традиционных банков имеют только люди с доходом выше среднего. В то же время проценты по кредитам от цифровых банков и кредитных платформ в стране могут превышать 100%. Мы собираемся восполнить этот пробел и предложить справедливые процентные ставки тем клиентам, потребности которых не удовлетворяют традиционные банки».
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