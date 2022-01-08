В каких банках больше всего берут ипотеку (инфографика)

По состоянию на 13 января текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 1417 кредитных договоров на общую сумму 1,221 млрд грн как на первичном (22,39%), так и вторичном (соответственно – 77,61%) рынках.
Об этом сообщает Минфин.
В общей сложности в уполномоченные банки поступило 1943 заявки на участие в программе на общую сумму 1,680 млрд грн, из которых 22,62% составляет первичный рынок и 77,38% – вторичный.
В программе задействованы 25 регионов, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:
- Киевская обл. (31,50 %);
- г. Киев (30,55 %);
- Львовская обл. (6,51 %);
- Харьковская обл. (5,59 %);
- Волынская обл. (4,00 %).
Прирост за неделю составляет:
+3% – количества кредитов и +2% – суммы кредитов;
+2% – количества заявок и +2% – суммы заявок.
На сегодня в программе «Доступная ипотека 7%» принимают участие 21 уполномоченный банк.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Деньги на мечту» под 5%: у Зеленского планируют выдавать по 150 тыс. ипотечных кредитов в годВчера, 09:03 - 3615 47
Как долго нужно откладывать, чтобы собрать на собственное жилье в УкраинеВчера, 16:04 - 2050 12
В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилейВчера, 12:01 - 2246 12
В январе могут взяться за фискализацию такси — ГетманцевВчера, 16:15 - 1384 9
После запуска продуктовых карточек количество «нуждающихся» будет расти с каждым месяцем — прогнозВчера, 17:25 - 964 7
Гетманцев спрогнозировал, когда все ФЛП 2-4 группы зарегистрируют РРОВчера, 11:16 - 3677 4
«Деньги на мечту» под 5%: у Зеленского планируют выдавать по 150 тыс. ипотечных кредитов в годВчера, 09:03 - 3615 47
2 гектара земли: где выделяют землю бесплатноВчера, 20:02 - 3165
Транспортный налог на авто: сколько придется заплатить в 2022 годуВчера, 13:00 - 2976 2
Rozetka запустила собственную оплату частямиВчера, 11:03 - 2876 1
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космосВчера, 12:37 - 163 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)Позавчера, 12:33 - 754 4
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 503 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1431 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1102 4