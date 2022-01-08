0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

В каких банках больше всего берут ипотеку (инфографика)

В каких банках больше всего берут ипотеку (инфографика)

По состоянию на 13 января текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 1417 кредитных договоров на общую сумму 1,221 млрд грн как на первичном (22,39%), так и вторичном (соответственно – 77,61%) рынках.

Об этом сообщает Минфин.

В общей сложности в уполномоченные банки поступило 1943 заявки на участие в программе на общую сумму 1,680 млрд грн, из которых 22,62% составляет первичный рынок и 77,38% – вторичный.

В программе задействованы 25 регионов, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

- Киевская обл. (31,50 %);

- г. Киев (30,55 %);

- Львовская обл. (6,51 %);

- Харьковская обл. (5,59 %);

- Волынская обл. (4,00 %).

Прирост за неделю составляет:

+3% – количества кредитов и +2% – суммы кредитов;

+2% – количества заявок и +2% – суммы заявок.

На сегодня в программе «Доступная ипотека 7%» принимают участие 21 уполномоченный банк.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.