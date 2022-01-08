В каких банках больше всего берут ипотеку (инфографика)

По состоянию на 13 января текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 1417 кредитных договоров на общую сумму 1,221 млрд грн как на первичном (22,39%), так и вторичном (соответственно – 77,61%) рынках.

Об этом сообщает Минфин.

В общей сложности в уполномоченные банки поступило 1943 заявки на участие в программе на общую сумму 1,680 млрд грн, из которых 22,62% составляет первичный рынок и 77,38% – вторичный.

В программе задействованы 25 регионов, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

- Киевская обл. (31,50 %);

- г. Киев (30,55 %);

- Львовская обл. (6,51 %);

- Харьковская обл. (5,59 %);

- Волынская обл. (4,00 %).

Прирост за неделю составляет:

+3% – количества кредитов и +2% – суммы кредитов;

+2% – количества заявок и +2% – суммы заявок.

На сегодня в программе «Доступная ипотека 7%» принимают участие 21 уполномоченный банк.

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