На жилье для полицейских в 2022 году необходимо ориентировочно 1,2 миллиарда — Клименко

В Нацполиции готовы личные дела почти на тысячу квартир для правоохранителей по программе финансирования в лизинг, для этого необходимы средства в сумме ориентировочно в 1,2 миллиарда гривен.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины (НПУ) Игорь Клименко.

«У нас личные дела готовы почти на 1000 квартир – где-то 1,2 млрд гривен… Когда дом только построен, мы сразу «забиваем» там квартиры и просим подождать обновления лизинговой программы. И застройщики ждут, потому что мы держим эти квартиры. Есть города, где практически ничего не строится», – сказал он.

По его словам, Нацполиция готова в кратчайшие сроки снова включиться в процесс финансирования квартир в лизинг.

«За 2020 год мы приобрели тысячу квартир. В 2021 году, к сожалению, этот процесс не пошел. Ждем, что с марта-апреля эта программа будет возобновлена. Финансы мы заложили на уровне прошлого года. Обеспечение 145 миллионов по старым договорам и около 50 млн на развитие этой программы», – уточнил Клименко.

Глава Нацполиции объяснил, что задержка произошла не в возглавляемом им ведомстве, а в «Государственном ипотечном учреждении», которому следовало бы приобрести для полицейских квартиры и передать НПУ в лизинг, потому что на его счет Кабмин переводит деньги.

«Мы предоставляем только личные дела наших сотрудников с информацией о том, кто имеет право на какое количество комнат. Мы платим текущие платежи по договорам», – сообщил Клименко, отметив, что сейчас по текущим платежам задолженностей нет.

Говоря о перспективе, он проинформировал, что Нацполиции в этом году хотелось бы приобрести 2000 квартир, но на это нужно минимум 2 млрд грн.

«Понятно, что сейчас главный вопрос – повышение зарплаты всем полицейским. И мы на это в первую очередь рассчитываем. Но надеемся, что хватит средств и на лизинг», – уточнил Клименко.