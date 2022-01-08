По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (28,750 млн грн и 27,251 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (34 и 27), максимальный курс продажи доллара 27,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,80−27,81 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 61 активная заявка по доллару на сумму 56,001 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8600 — 20 000
27,8200 — 888
27,8200 — 33 333
27,8100 — 40 000
27,8100 — 120 000
27,8100 — 120 000
27,8000 — 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,8000 — 3 400
27,8200 — 10 000
27,8200 — 8 000
27,8200 — 15 000
27,8200 — 50 000
27,8300 — 37 777
27,8300 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,8511 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,7930 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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