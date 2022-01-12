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На утерянный паспорт оформили кредит: что делать

На утерянный паспорт оформили кредит: что делать

Finance.ua как портал, который знает все о кредитах, рассказывает, что делать, если вы получили повестку в суд по долгу, но кредит не оформляли.

Как объясняет Алина Заика, специалист Старобельского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, оформление кредита на украденный паспорт сегодня самый распространенный вид мошенничества.

При оформлении кредитов-займов до 3 тыс. грн микрофинансовые организации (МФО) могут осуществлять упрощенную идентификацию. Обычно предлагают предоставить в МФО паспорт или его скан-копию или фотографию с паспортом в руках.

Банки же проверяют личность заемщика. Когда кредит оформляют в офисе, клиенту предлагают предоставить паспорт, сверяют внешность клиента с фото и личные подписи. Бывает, что при использовании чужих документов для взятия кредитов мошенники подбирают визуально похожего человека.

Первоочередное действие – обратиться в полицию:

  • как только вы обнаружите пропажу паспорта, немедленно обратитесь в ближайшее отделение полиции. Пишите заявление о похищении паспорта и обязательно запросите справку об утере паспорта с указанием даты (выписка из Единого реестра досудебных расследований). В случае возникновения ситуации относительно мошенничества с паспортом эта справка будет вашим главным доказательством, что кредит или заем брали не вы;
  • после звонков из банков или МФО с требованием погасить взятый мошенниками кредит нужно письменно их уведомить о том, что долг не ваш, и предоставить документ из полиции о краже (утрате) паспорта. То же самое сделать, если будут звонить коллекторы.

После информирования полиции о краже или утере паспорта документ попадает в базу утерянных и украденных паспортов МВС. Перед тем как выдать деньги, банки и МФО проверяют документы, пользуясь этой базой. Если в ней есть информация о кредите, который вы не оформляли, нужно сообщить об этом сотрудникам бюро.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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