Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объяснило, нужно ли декларировать «ковидную тысячу». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, передает детали.
Как объясняют в НАПК, указывать тысячу гривен как доход не нужно, ведь эти средства не являются доходом для целей декларирования.
Граждане смогут получить от государства денежную помощь в размере 1 тыс. грн. Однако эти средства вакцинированные получат не наличными, а как цифровой ваучер, который можно будет потратить только на определенный перечень услуг и товаров. К тому же в случае, если лицо не использует их в течение 4-х месяцев, они автоматически вернутся в государственный бюджет.
Поскольку средства, полученные в рамках программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, зачисляться на специальный счет, не будут подлежать налогообложению, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации.
Нужно ли декларировать специальный счет:
«Важно: открытый текущий счет со специальным режимом использования для зачисления помощи в рамках Программы „еПоддержка“ закрывается банком (без заявления получателя пособия) через 4 месяца со дня зачисления помощи, независимо от факта ее использования», — отметили в НАПК.
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