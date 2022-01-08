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Нужно ли декларировать «ковидную тысячу»

Нужно ли декларировать «ковидную тысячу»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объяснило, нужно ли декларировать «ковидную тысячу». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, передает детали.

Как объясняют в НАПК, указывать тысячу гривен как доход не нужно, ведь эти средства не являются доходом для целей декларирования.

Граждане смогут получить от государства денежную помощь в размере 1 тыс. грн. Однако эти средства вакцинированные получат не наличными, а как цифровой ваучер, который можно будет потратить только на определенный перечень услуг и товаров. К тому же в случае, если лицо не использует их в течение 4-х месяцев, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Поскольку средства, полученные в рамках программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, зачисляться на специальный счет, не будут подлежать налогообложению, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации.

Нужно ли декларировать специальный счет:

  • да, счет необходимо указать в разделе 12.1. «Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи»;
  • для гражданина, желающего принять участие в программе, будет открываться виртуальный счет;
  • если такой счет будет открыт на протяжении не менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или по состоянию на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать.

«Важно: открытый текущий счет со специальным режимом использования для зачисления помощи в рамках Программы „еПоддержка“ закрывается банком (без заявления получателя пособия) через 4 месяца со дня зачисления помощи, независимо от факта ее использования», — отметили в НАПК.

Справка Finance.ua:

  • официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год — до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія»;
  • с начала запуска программы «еПоддержка» более 6,7 млн украинцев подали заявки в Дії на получение 1000 грн. За три недели действия программы гражданам уже выплачено почти 6,4 млрд грн. Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили.
По материалам Finance.UA
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