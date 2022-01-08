Целевое назначение земли: кто может получить

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, исследовал, кто может получить законные 2 гектара земли и сколько на это уйдет времени.

Совершеннолетние граждане Украины могут бесплатно получить государственные и коммунальные земли для приватизации и пользования.

Вот так Земельный кодекс Украины описывает целевое назначение и размеры земель для личного пользования, а также категории граждан, которые могут получить бесплатную землю в собственность:

Земля для работников сельскохозяйственных предприятий, учреждений образования, культуры и здравоохранения. Это могут быть как государственные, так и коммунальные учреждения, организации, предприятия. Размер участка – средний по этой местности или по предприятию.

Участки для участников фермерских хозяйств. Размеры предоставляемой им земли определяются как средние на территории определенного местного совета.

Для ведения садоводства – для тех граждан, которые создают индивидуальные или коллективные сады (многолетние плодовые насаждения), выращивают сельскохозяйственные культуры. Размер – не более 0,12 гектара.

Участки тем, кто строит и обслуживает жилые дома, хозяйственные и приусадебные здания. В частности, совладельцам квартир многоквартирного дома. Размер – до 0,1 га в городах, до 0,25 га в селах.

Для ведения личного пользования – тем, кто планирует вести личное крестьянское хозяйство. Размер – не более 2 га.

Участки для тех, кто планирует личное дачное строительство, индивидуальные гаражи. Размер – не более 0,1 гектара.

Каждый гражданин может воспользоваться этим правом только один раз.

Льготы. Кстати, существуют льготные категории граждан, которые имеют приоритеты в получении земли. Например, ветераны АТО/ООС или многодетные семьи.

Читайте больше в нашем материале Как оформить законные 2 гектара земли. И сколько на это уйдет времени