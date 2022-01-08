0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 87 0

Целевое назначение земли: кто может получить

Целевое назначение земли: кто может получить

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, исследовал, кто может получить законные 2 гектара земли и сколько на это уйдет времени.

Совершеннолетние граждане Украины могут бесплатно получить государственные и коммунальные земли для приватизации и пользования.

Вот так Земельный кодекс Украины описывает целевое назначение и размеры земель для личного пользования, а также категории граждан, которые могут получить бесплатную землю в собственность:

Земля для работников сельскохозяйственных предприятий, учреждений образования, культуры и здравоохранения. Это могут быть как государственные, так и коммунальные учреждения, организации, предприятия. Размер участка – средний по этой местности или по предприятию.

  • Участки для участников фермерских хозяйств. Размеры предоставляемой им земли определяются как средние на территории определенного местного совета.
  • Для ведения садоводства – для тех граждан, которые создают индивидуальные или коллективные сады (многолетние плодовые насаждения), выращивают сельскохозяйственные культуры. Размер – не более 0,12 гектара.
  • Участки тем, кто строит и обслуживает жилые дома, хозяйственные и приусадебные здания. В частности, совладельцам квартир многоквартирного дома. Размер – до 0,1 га в городах, до 0,25 га в селах.
  • Для ведения личного пользования – тем, кто планирует вести личное крестьянское хозяйство. Размер – не более 2 га.
  • Участки для тех, кто планирует личное дачное строительство, индивидуальные гаражи. Размер – не более 0,1 гектара.

Каждый гражданин может воспользоваться этим правом только один раз.

Льготы. Кстати, существуют льготные категории граждан, которые имеют приоритеты в получении земли. Например, ветераны АТО/ООС или многодетные семьи.

Читайте больше в нашем материале Как оформить законные 2 гектара земли. И сколько на это уйдет времени

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.