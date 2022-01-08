Целевое назначение земли: кто может получить

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, исследовал, кто может получить законные 2 гектара земли и сколько на это уйдет времени.
Совершеннолетние граждане Украины могут бесплатно получить государственные и коммунальные земли для приватизации и пользования.
Вот так Земельный кодекс Украины описывает целевое назначение и размеры земель для личного пользования, а также категории граждан, которые могут получить бесплатную землю в собственность:
Земля для работников сельскохозяйственных предприятий, учреждений образования, культуры и здравоохранения. Это могут быть как государственные, так и коммунальные учреждения, организации, предприятия. Размер участка – средний по этой местности или по предприятию.
Каждый гражданин может воспользоваться этим правом только один раз.
Льготы. Кстати, существуют льготные категории граждан, которые имеют приоритеты в получении земли. Например, ветераны АТО/ООС или многодетные семьи.
Читайте больше в нашем материале Как оформить законные 2 гектара земли. И сколько на это уйдет времени
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