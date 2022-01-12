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За 2021 год в Украине открылось на 1000 ресторанов больше, чем в 2020-м

За 2021 год в Украине открылось на 1000 ресторанов больше, чем в 2020-м

По сравнению с 2020 годом рестораторы в Украине стали больше открывать заведений, чем закрывать, при том, что пандемия еще не закончилась.

Об этом Delo.ua рассказала директор Аналитического центра «Рестораны Украины» Ольга Насонова.

По ее словам, в 2021 году в Киеве закрылось около 150 ресторанов, а открылось 282 ресторана. То есть за год в столице заработали еще 132 ресторана.

При этом, если сравнивать с 2020 годом, количество ресторанов по всей Украине выросло на тысячу. Так, за прошлый год по стране закрылось около 1,5 тысячи заведений, а открылось 2,5 тысячи. В 2020 году всего по Украине закрылось 4 тысячи ресторанов по причине частых локдаунов.

В числе открывшихся разные заведения общепита, но больших ресторанов меньше, поскольку это более дорогостоящие проекты. А больше всего открылось кофеен и баров.

В целом по Украине работает 600 тысяч сотрудников общепита по состоянию на сегодняшний день. В 2021-м году работало около 800 тысяч человек. Это цифры без учета неоформленных сотрудников.

При этом сложно посчитать точное количество, так как заведение может работать как ФЛП, так и как ООО. Обычно на один ресторан оформлено одно ООО и несколько ФЛП.

По материалам Дело
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