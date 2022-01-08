Инфляция в США ускорилась до максимума за 40 лет: как это повлияет на финансовые рынки

Потребительские цены в США за 2021 год (декабрь к декабрю) выросли на 7,0%. Инфляция ускорилась до максимума с июня 1982 года, и это может укрепить ожидания того, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки уже в марте.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Экономика США переживает высокую инфляцию, поскольку пандемия COVID-19 нарушает цепочки поставок. Высокая стоимость жизни влияет на рейтинг одобрения президента Джо Байдена. Инфляция значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%.
Глава ФРС Джером Пауэлл в Сенате заявил, что Центральный банк США готов сделать все необходимое, чтобы высокая инфляция «не закрепилась».
Денежные рынки в настоящее время оценивают примерно 85% вероятности повышения процентной ставки к марту и в целом не менее трех повышений на четверть пункта до конца года.
Экономисты считают, что годовой индекс потребительских цен, вероятно, достиг пика в декабре или, скорее всего, достигнет его к марту. Есть признаки того, что узкие места в поставках начинают исчезать.
Но стремительный рост случаев COVID-19, вызванный вариантом «Омикрон», может замедлить прогресс в направлении нормализации цепочек поставок.
«Первый квартал должен стать пиком инфляции с более низкими ценами на энергоносители и снижением цен на продукты питания и автомобили, что позволит замедлить рост цен до конца года», — сказал Дэвид Келли, главный глобальный стратег JPMorgan Funds в Нью-Йорке.
Международный валютный фонд уже заявил, что страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к повышению процентных ставок в США. МВФ заявил, что более быстрые, чем ожидалось, действия Федеральной резервной системы США могут потрясти финансовые рынки и спровоцировать отток капитала и обесценение валют.
Фонд заявил, что развивающиеся рынки с более сильным инфляционным давлением или слабыми институтами должны действовать быстро, чтобы позволить валютам обесцениться и повысить базовые процентные ставки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского заявили, что цены на продукты в Украине возрастут еще на 10-20%Вчера, 15:45 - 1053 15
В Украине ФЛПы массово устанавливают РРОВчера, 08:33 - 2690 13
Введение продуктовых карточек. Автор идеи пояснил, что готовит правительствоВчера, 11:47 - 2201 11
Межбанк: почему возможен новый обвал котировок гривныВчера, 10:59 - 3547 9
В Украине планируют повысить зарплату чиновникам: кого коснетсяВчера, 11:31 - 1300 8
Гетманцев рассказал, что ждет украинцев, которые купят квартируВчера, 17:00 - 4754 6
Межбанк: почему возможен новый обвал котировок гривныВчера, 10:59 - 3547 9
Гетманцев анонсировал снижение налогов на зарплату с 37% до 25%Вчера, 12:06 - 3269 6
Один шанс на миллион: везунчик неожиданно заработал $270 тыс. на биткоинеВчера, 19:10 - 2999 4
Введение продуктовых карточек. Автор идеи пояснил, что готовит правительствоВчера, 11:47 - 2201 11
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)Вчера, 12:33 - 401 2
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 402 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1277 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1044 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2398 14