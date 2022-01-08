Инфляция в США ускорилась до максимума за 40 лет: как это повлияет на финансовые рынки

Потребительские цены в США за 2021 год (декабрь к декабрю) выросли на 7,0%. Инфляция ускорилась до максимума с июня 1982 года, и это может укрепить ожидания того, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки уже в марте.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Экономика США переживает высокую инфляцию, поскольку пандемия COVID-19 нарушает цепочки поставок. Высокая стоимость жизни влияет на рейтинг одобрения президента Джо Байдена. Инфляция значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%.

Глава ФРС Джером Пауэлл в Сенате заявил, что Центральный банк США готов сделать все необходимое, чтобы высокая инфляция «не закрепилась».

Денежные рынки в настоящее время оценивают примерно 85% вероятности повышения процентной ставки к марту и в целом не менее трех повышений на четверть пункта до конца года.

Экономисты считают, что годовой индекс потребительских цен, вероятно, достиг пика в декабре или, скорее всего, достигнет его к марту. Есть признаки того, что узкие места в поставках начинают исчезать.

Но стремительный рост случаев COVID-19, вызванный вариантом «Омикрон», может замедлить прогресс в направлении нормализации цепочек поставок.

«Первый квартал должен стать пиком инфляции с более низкими ценами на энергоносители и снижением цен на продукты питания и автомобили, что позволит замедлить рост цен до конца года», — сказал Дэвид Келли, главный глобальный стратег JPMorgan Funds в Нью-Йорке.

Международный валютный фонд уже заявил, что страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к повышению процентных ставок в США. МВФ заявил, что более быстрые, чем ожидалось, действия Федеральной резервной системы США могут потрясти финансовые рынки и спровоцировать отток капитала и обесценение валют.

Фонд заявил, что развивающиеся рынки с более сильным инфляционным давлением или слабыми институтами должны действовать быстро, чтобы позволить валютам обесцениться и повысить базовые процентные ставки.