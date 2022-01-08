0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Кабмин планирует в 2022 году уменьшить государственный долг до 50,8% ВВП

Кабмин планирует в 2022 году уменьшить государственный долг до 50,8% ВВП

Правительство планирует в 2022 году уменьшить государственный долг до 50,8% ВВП.

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Приоритетом нашего правительства остается поддержка устойчивости государственных финансов и макрофинансовой стабильности. Промежуточные задачи, которые мы ставим на этот год, — это сокращение государственного долга до 50,8% ВВП», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что для предсказуемости государственной политики правительство продолжит практику среднесрочного планирования и разработает бюджетную декларацию на последующие годы, а на ее основе — и госбюджет на 2023 год.

«Крайне важным вопросом в этом контексте будет и сотрудничество с нашими международными партнерами, которые предоставляют Украине финансовую поддержку и льготные кредитные ресурсы для развития. Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины», — отметил премьер.

По его словам, речь идет и о продолжении макрофинансовой помощи от ЕС, и о начале новой совместной программы с МВФ по истечении сроков текущей программы.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.