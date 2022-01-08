Кабмин планирует в 2022 году уменьшить государственный долг до 50,8% ВВП

Правительство планирует в 2022 году уменьшить государственный долг до 50,8% ВВП.
Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Приоритетом нашего правительства остается поддержка устойчивости государственных финансов и макрофинансовой стабильности. Промежуточные задачи, которые мы ставим на этот год, — это сокращение государственного долга до 50,8% ВВП», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что для предсказуемости государственной политики правительство продолжит практику среднесрочного планирования и разработает бюджетную декларацию на последующие годы, а на ее основе — и госбюджет на 2023 год.
«Крайне важным вопросом в этом контексте будет и сотрудничество с нашими международными партнерами, которые предоставляют Украине финансовую поддержку и льготные кредитные ресурсы для развития. Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины», — отметил премьер.
По его словам, речь идет и о продолжении макрофинансовой помощи от ЕС, и о начале новой совместной программы с МВФ по истечении сроков текущей программы.
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