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В этом году планируется ремонт и строительство около 5 тысяч километров дорог - Шмыгаль

В этом году планируется ремонт и строительство около 5 тысяч километров дорог - Шмыгаль

В 2022 году в Украине планируется ремонт и строительство не менее 5 тыс. километров дорог, а также проведение работ по ремонту более 600 километров железнодорожных путей.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Предыдущие два года запомнились наиболее масштабными проектами строительства дорог, мостов, аэропортов и железнодорожной инфраструктуры, которые все объединены программой „Большая стройка“. В этом году имеем не менее амбициозные и четкие планы, в частности, ремонт и строительство не менее 5 тыс. километров дорог», — рассказал глава правительства.

По его словам, для сохранения украинских дорог также предполагается увеличение количества комплексов взвешивания в движении (Weight in motion, WiM). Кроме того, планируется ремонт путей и обновление подвижного состава Укрзализныци.

«Продолжим реализацию инициатив для улучшения железнодорожного сообщения и инфраструктуры. Планируем отремонтировать более 600 километров путей, электрифицировать новые участки и обновить подвижной состав Укрзализныци», — добавил Шмыгаль.

По материалам Укринформ
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