Кабмин готовит новую программу с МВФ

Кабинет Министров готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Она начнется после завершения программы Stand-By.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 января.

Как отметил Шмыгаль, сотрудничество с международными финансовыми организациями, которые выдают льготные кредиты, важно для развития Украины.

«Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста», — сообщил премьер.

По его словам, речь идет и о продлении программы макрофинансовой помощи от ЕС, а также о введении новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ после окончания действия программы Stand-By, которая актуальна на сегодня".

Справка Finance.ua:

последний транш от Международного валютного фонда Украина может получить вовремя — в июне 2022 года;