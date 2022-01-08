Кабмин готовит новую программу с МВФ

Кабинет Министров готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Она начнется после завершения программы Stand-By.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 января.
Как отметил Шмыгаль, сотрудничество с международными финансовыми организациями, которые выдают льготные кредиты, важно для развития Украины.
«Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста», — сообщил премьер.
По его словам, речь идет и о продлении программы макрофинансовой помощи от ЕС, а также о введении новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ после окончания действия программы Stand-By, которая актуальна на сегодня".
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему люди с 50-летним стажем получают низкую пенсию — разъяснение ПФУВчера, 16:00 - 21041 41
В Украине ФЛПы массово устанавливают РРО7 ч. назад - 1461 10
В Украине планируют повысить зарплату чиновникам: кого коснется4 ч. назад - 764 8
Введение продуктовых карточек. Автор идеи пояснил, что готовит правительство4 ч. назад - 1292 6
Дефицит Пенсионного фонда за год превысил 9 млрд грнВчера, 21:03 - 455 4
Почему люди с 50-летним стажем получают низкую пенсию — разъяснение ПФУВчера, 16:00 - 21041 41
Льготы для физических лиц, владеющих несколькими земельными участками одного вида использованияВчера, 20:01 - 2255 1
Гетманцев анонсировал снижение налогов на зарплату с 37% до 25%4 ч. назад - 1985 3
Межбанк: почему возможен новый обвал котировок гривны5 ч. назад - 1980 3
В каких банках украинцы могут получать пенсии: обновленный списокВчера, 17:01 - 1583
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)3 ч. назад - 146
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавирусаПозавчера, 16:39 - 340 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1193 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1018 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2313 14