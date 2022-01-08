Рынок подержанных автомобилей в 2021: 5 интересных фактов

Автомобильный рынок быстро меняется год от года, но некоторые тенденции и известные мошенничества продавцов автомобилей остаются неизменными.

Finance.ua узнал подробности в ИТ-компании carVertical, которая опубликовала отчет с ежегодной статистикой для автомобильного сообщества.

Компания собирает информацию о транспортных средствах из баз данных по VIN-кодам и формирует отчеты об истории автомобилей. Все факты основаны на данных carVertical.

Самый поврежденный автомобиль на рынке — BMW .

Статистика повреждений еще более впечатляющая: убытки из всех отчетов вместе составляют 3 282 580 416 евро. Что интересно, не все автомобили попадают в ДТП так часто, как другие. Возможно, не удивительно, что BMW возглавляет список повреждений — 47,77 % всех BMW на рынке повреждены. В то же время, всего 29,53% автомобилей Fiat не смогли избежать столкновений.

Мошенничество с одометрами все еще чрезвычайно распространено: у 18,5% проверенных автомобилей выявлено изменение показателей. Согласно отчетам об истории автомобилей, которые генерировались в течение года, скручивание пробега – один из самых распространенных способов мошенничества в отношении покупателей автомобилей. 18,5 % всех отчетов в прошлом году имели признаки изменения показателей одометра. В чистых цифрах это 7 112 444 874 км пробега на всех проверенных автомобилях.

Вероятнее всего угнанный автомобиль: Skoda Octavia.

В 2021 году угонщики продолжали воровать, а теневые продавцы продолжали предлагать предоставленные ими автомобили. Лучший способ избежать угнанных автомобилей — проверить историю автомобиля.

В прошлом году компания, предоставляющая истории автомобилей, сформировала 672 отчета для автомобилей с пометкой «угнанный». Эти данные показали, что Škoda Octavia возглавляет список наибольше угоняемых автомобилей — 38 угнанных единиц. Согласно отчетам, вероятность угона Octavia в 3,75 раза выше, чем BMW 3-й серии вашего соседа. Это означает, что владельцам Škoda следует быть особенно осторожными и беречь свои автомобили.

Наиболее полюбившиеся автомобили 2021 года: BMW , Volkswagen, и Audi.

Согласно отчетам, BMW, Volkswagen и Audi – самые популярные производители автомобилей. Вместе они составляют 13 % всех автомобилей, проверенных на платформе. В частности, BMW 3-й серии является любимой машиной, на которую приходится примерно 5% всех отчетов об истории от carVertical. Не отстают VW Passat и Audi A4, а модели других производителей оказываются ниже в ТОП-15.

Другие популярные модели автомобилей в этом списке — BMW 5-й серии, VW Golf, Audi A6, Škoda Octavia, Mercedes-Benz E-Class, Opel Astra, Mercedes-Benz C-Class, Ford Focus, Audi A3, BMW X5, Škoda Superb и BMW 1-й серии.

Самые старые из проверенных моделей автомобилей – BMW .

Старых BMW больше, чем любых других автомобилей. 40,38 % BMW, которые вы проверяли в 2021 году, были изготовлены между 1990 и 2010 годами.

Между тем, для VW и Audi цифры составляют всего 14,56 % и 19,97 %.

А процент старых автомобилей падает еще ниже для такого производителя, как Citroën — лишь 10,92 %.

Только учитывая более новые транспортные средства, BMW выглядит хуже. Целых 52,06 % BMW, изготовленных после 2010 года, повреждены. Об этом говорится в отчете carVertical’s ReDrive 2021.

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