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Apple заплатила разработчикам 60 млрд долларов в 2021 году

Apple заплатила разработчикам 60 млрд долларов в 2021 году

Apple объявила, что с момента запуска App Store в 2008 году она выплатила разработчикам более 260 миллиардов долларов. На конец 2020 года эта цифра составляла 200 миллиардов долларов, что означает, что 2021 году разработчики получили 60 миллиардов долларов.

Apple также заявила, что пользователи потратили «больше, чем когда-либо прежде» в период между Рождеством и Новым годом. Точные данные не сообщают, но в прошлом году было объявлено, что в праздничный период пользователи потратили рекордные 386 миллионов долларов.

В 2020 году Apple снизила комиссию в App Store до 15% для разработчиков с годовым доходом менее 1 миллиона долларов. Также Apple поделилась некоторыми данными относительно других своих сервисов. Apple Music теперь содержит более 90 миллионов песен без потерь, Fitness+ теперь включает более 2000 сеансов, Apple Pay работает более чем в 60 странах, а Arcade теперь содержит более 200 игр.

Тем временем Apple продолжает отстаивать в судах свою позицию относительно политики App Store и комиссионных отчислений, которые она получает с каждого платежа.

По материалам iXBT.com
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